МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов

В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.