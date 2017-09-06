Brent торгуется выше $53 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в среду. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent к 8.30 мск упали на 0,37% до $53,18 за баррель. WTI подешевела на 0,16% до $48,58 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов.

Также инвесторы следят за ураганом «Ирма», который достиг максимальной, пятой, категории и движется в сторону Карибских островов.