Минфин хочет сделать организованный рынок из черного рынка криптовалют

Минфин хочет сделать из черного рынка криптовалют организованный. По словам министра финансов Антона Силуанова, для физлиц покупка криптовалют должна быть аналогичной покупке ОФЗ.

«Мы говорим о том, что это должна быть покупка, аналогичная покупке ценных бумаг физическими лицами. Безусловно, сегодня действует так называемый черный рынок криптовалют. Мы должны сделать из черного рынка организованный рынок. Поэтому полагаем, что покупка, продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с покупкой, если мы говорим о населении, с покупкой облигаций федерального займа», - сказал министр.

Ранее предправления Сбербанка России Герман Греф призвал к мягкому регулированию криптовалюты: «Нужно очень аккуратно регулировать, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию».