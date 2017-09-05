Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Биткоин на воде
Минприроды предлагает использовать невостребованные мощности ГЭС для майнинга криптовалют
Эксперты отмечают технические сложности с реализацией этой идеи
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Невостребованных мощностей сибирских ГЭС в 7 раз больше, чем сегодня тратится на производство двух самых популярных криптовалют – биткоина и эфириума – во всем мире
Wikipedia
Минприроды предлагает использовать для производства криптовалют только возобновляемые источники энергии, сообщил министр Сергей Донской (его цитирует «РИА Новости»). Это снизит негативное влияние майнинга на окружающую среду. Он подчеркнул, что в Сибири и на Дальнем Востоке много невостребованных мощностей ГЭС, которые можно было бы использовать для производства криптовалют.
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