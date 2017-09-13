Минфин начал обмен евробондов на $4 млрд

Минфин в среду объявил о начале обмена суверенных еврооблигаций. Так, держатели евробондов «Россия-18» и «Россия-30» смогут обменять их на дополнительный выпуск евробондов «Россия-27» и «Россия-47». При этом номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг не превышает $4 млрд. Организаторами обмена стали «ВТБ капитал», Bank GPB International S.A. и «Сбербанк CIB».

Заявку на обмен облигаций можно направить «ВТБ капиталу» с 13 по 19 сентября; цена бумаг «Россия-2018» не должна превышать 107,8% от их номинальной стоимости, «Россия-2030» – 117,5%.

Цена облигаций будет определена 20 сентября 2017 г. При этом Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков обмена евробондов «Россия-2018» и «Россия-2030». Накануне Минфин сообщил, что пока не приняло решения о возможных сроках обмена евробондов. Замминистра финансов Сергей Сторчак уточнял Bloomberg ранее, что оферта держателям еврооблигаций России будет направлена в сентябре.

По данным Минфина, на 1 августа в обращении находятся евробонды «Россия-18» на сумму $3,46 млрд и «Россия-30» на $10,7 млрд. Значительная часть евробондов «Россия-30» ранее принадлежала «Открытие холдингу»: согласно отчетности по МСФО за первые шесть месяцев 2017 г. группе принадлежал 51% всего выпуска.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял в интервью Bloomberg TV, что обмен еврооблигаций всех трех выпусков состоится по плану, несмотря на ситуацию с «ФК Открытие». В «Открытие холдинге» не смогли уточнить, каким объемом еврооблигаций «Россия-30» владеет компания сейчас.