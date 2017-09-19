Нефть слабо дешевеет во вторник

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США. Кроме того, трейдеры ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 8.58 мск подешевели на 0,18% до $55,38 за баррель, WTI подешевела на 0,1% до $49,86 за баррель.

«Идет перетягивание каната. С одной стороны, количество буровых установок упало до самого низкого уровня с июня. С другой – запасы нефти продолжают расти из-за того, что ураган "Харви" вызвал сумятицу на НПЗ в Мексиканском заливе», – отмечает старший аналитик GasBuddy Патрик Дехаан.