Бинбанк ждет разъяснений ЦБ после публикации о возможной санации

Бинбанк работает в штатном режиме. Организация ждет разъяснений Банка России в связи с появлением публикации «Ведомостей» о его возможной санации, заявили утром 20 сентября «РИА Новости» в колл-центре банка. Агентство добавляет, что пресс-служба Бинбанка отказалась комментировать информацию о его возможной санации.

О том, что Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для оздоровления банков, «Ведомостям» рассказали источник, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники «Ведомостей». Два из них говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг. ЦБ действующие банки не комментирует. Шишханов отказался от комментариев. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи».