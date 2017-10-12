Медведев подтвердил будущий запрет на снятие наличных с анонимных карт

Снятие наличных с анонимных (неименных) пластиковых карт и электронных кошельков будет запрещено, подтвердил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Эта практика не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», - сказал премьер на заседании правительства.

«Эти инструменты (анонимные электронные кошельки и банковские карты) часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически», - подчеркнул Медведев.

Правительственная комиссия в понедельник одобрила поправки, запрещающие снятие наличных с неперсонифицированных средств платежа. Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт. Эти инструменты не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации.

Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента).

Если поправки будут приняты, снимать наличные с предоплаченных карт можно будет, только пройдя полную идентификацию. Причем для этого необходимо однажды предъявить удостоверение личности – обмен данными в электронном виде не допускается.