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Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Не давайте денег незнакомым

Какие услуги затронет запрет на снятие наличных с анонимных карт

Обналичить деньги с телефона будет невозможно

Правительственная комиссия в понедельник одобрила поправки (перед внесением в Госдуму их рассмотрит правительство), запрещающие снятие наличных с неперсонифицированных средств платежа. Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт: они не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации.

Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента).

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