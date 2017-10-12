Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Не давайте денег незнакомым
Какие услуги затронет запрет на снятие наличных с анонимных карт
Обналичить деньги с телефона будет невозможно
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Анонимные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания, пояснил представитель Минфина, готовившего проект
Андрей Гордеев / Ведомости
Правительственная комиссия в понедельник одобрила поправки (перед внесением в Госдуму их рассмотрит правительство), запрещающие снятие наличных с неперсонифицированных средств платежа. Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт: они не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации.
Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента).
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