Путин перечислил риски криптовалют

Криптовалюты становятся полноценным платежным средством, но несут серьезные риски отмывания и финансирования терроризма, заявил президент России Владимир Путин на совещании по криптовалютам в Сочи.

«Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я знаю позицию Центробанка», - сказал Путин.

«Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, - перечислил он. - Ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане».

Президент напомнил, что криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. «Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения», - заметил он. По его словам, в случае сбоя системы «или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта».

«Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере», - сказал Путин.

Против криптовалют как денежного средства в России выступает Банк России и его председатель Эльвира Набиуллина. В том числе ЦБ хотел бы ограничить работу внешних сайтов, на которых можно покупать криптовалюту. «Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски», - заявил сегодня первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

За регулирование рынка криптовалют выступает Минфин в лице министра финансов Антона Силуанова: в частности, для физлиц покупка криптовалют должна быть аналогичной покупке ОФЗ, говорил он. Предправления Сбербанка России Герман Греф призывает к мягкому регулированию криптовалюты с использованием технологии блокчейн. «Нужно очень аккуратно регулировать, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию», – заявил он в ходе Восточного экономического форума.