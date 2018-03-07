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Аналитики ВТБ сравнили склонность к сбережениям у женщин и мужчин

ВТБ проанализировал предпочтения своих розничных клиентов и выяснил, что женщины по сравнению с мужчинами демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая средства в депозитные продукты. Как говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию, количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70% больше, чем среди мужчин: почти 475 000 против 281 000. При этом средний размер вклада на 17% больше у мужчин.

Мужчины чаще оформляют кредиты, показывают данные ВТБ. «Они оформляют на 60% больше кредитов наличными, чем женщины, на 44% – ипотеки. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно “сильный пол”», – прокомментировал результаты руководитель департамента розничного CRM и продвижения ВТБ Андрей Кутовой.

Также мужчины оформляют на 25% больше кредитных карт. Кроме того, они чаще проводят транзакции по картам. За последние 5 лет число транзакций у мужчин выросло почти в три раза, у женщин – только в 2,5 раза.

В банке также отметили, что женщины приобретают более дорогие автомобили. Средний чек по автокредитам в ВТБ у них составляет более 750 000 руб., у мужчин – около 700 000 руб. При этом по числу приобретаемых автомобилей лидируют мужчины, они покупают вдвое больше машин.