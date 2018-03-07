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Аналитики ВТБ сравнили склонность к сбережениям у женщин и мужчин

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ВТБ проанализировал предпочтения своих розничных клиентов и выяснил, что женщины по сравнению с мужчинами демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая средства в депозитные продукты. Как говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию, количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70% больше, чем среди мужчин: почти 475 000 против 281 000. При этом средний размер вклада на 17% больше у мужчин.

Мужчины чаще оформляют кредиты, показывают данные ВТБ. «Они оформляют на 60% больше кредитов наличными, чем женщины, на 44% – ипотеки. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно “сильный пол”», – прокомментировал результаты руководитель департамента розничного CRM и продвижения ВТБ Андрей Кутовой.

Также мужчины оформляют на 25% больше кредитных карт. Кроме того, они чаще проводят транзакции по картам. За последние 5 лет число транзакций у мужчин выросло почти в три раза, у женщин – только в 2,5 раза.

В банке также отметили, что женщины приобретают более дорогие автомобили. Средний чек по автокредитам в ВТБ у них составляет более 750 000 руб., у мужчин – около 700 000 руб. При этом по числу приобретаемых автомобилей лидируют мужчины, они покупают вдвое больше машин. 

Бизнес
Новости

Bayer начала обсуждать с BASF продажу части бизнеса ради сделки с Monsanto

Ведомости
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Германский концерн Bayer начал эксклюзивные переговоры с BASF о продаже всего бизнеса по производству семенного материала овощей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщении Bayer.

«Bayer уверена, что за счет этой и других связанных мер ей удастся полностью развеять все опасения Европейской комиссии», - уточняется в пресс-релизе. Bayer в октябре 2017 года договорилась о продаже значительной части двух подразделений, входящих в направление Crop Science, - семенного и неселективных гербицидов - за 5,9 млрд евро.

Такой шаг обусловлен стремлением Bayer приобрести Monsanto за $66 млрд. Стороны договорились о сделке в 2016 г. В результате сделки может появиться крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян.

Ранее Bayer подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания потребовала признать решения службы незаконными. В качестве третьих юридических лиц компания привлекла к иску три юридических лица Monsanto.

Компания обратилась в суд после того, как в ноябре 2017 г. ФАС выдала условие для сделки по слиянию Bayer с Monsanto: немецкий концерн должен передать российским компаниям технологии в области селекции семян, необходимые для создания новых сортов и гибридов. При этом Bayer исключила возможность ухода из России и пообещала сделать «все возможное» для завершения российский части сделки по слиянию с Monsanto.

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Бизнес
Новости

Совет директоров «Газпрома» обсудил перспективы обратного выкупа акций

Ведомости
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Совет директоров «Газпрома» принял к сведению информацию о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок компании. Совет директоров проходил заочно, следует из материалов компании.

За обратный выкуп проголосовали 11 членов совета директоров.

Совет директоров также согласовал покупку допэмиссии «Газпром Кыргызстан» путем внесения дополнительного вклада в размере 1,08 млрд киргизских сомов (около 0,9 млрд руб.) с оплатой денежными средствами.

Вопрос «О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "Газпром" на рассмотрение совета директоров внес независимый член Тимур Кулибаев.

Две недели назад зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил: «Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в ближайшие несколько лет выкуп представляется малореализуемым. Этому препятствует большая инвестпрограмма «Газпрома» (около 2,7 трлн руб. в 2018–2019 гг.), говорил он.

Какой пакет акций может быть выкуплен, когда и сколько средств планируется направить, неизвестно.

Политика
Новости

Utair ответила на сообщения о разгерметизации самолета с Явлинским на борту

Ведомости
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Авиакомпания UTair опровергает информацию о разгерметизации самолета, прилетевшего из Грозного в Москву. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании в среду.

По его словам, экипаж во время полета получил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет и оповестил об этом наземные службы и бортпроводников, добавил представитель компании. Однако срабатывание сигнала прекратилось через две минуты, и в итоге самолет приземлился в штатном режиме, уточнил он.

Ранее в среду пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев рассказал, что лидер партии и кандидат в президенты России Григорий Явлинский 6 марта летел из Грозного в Москву самолетом, в котором произошла разгерметизация. По словам Яковлева, у некоторых пассажиров пошла кровь из ушей. При этом у Явлинского сильно заложило уши, он до сих пор испытывает неприятные ощущения, отметил пресс-секретарь.

Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались, отметил представитель Utair.

Разгерметизация случилась в самолете Boeing 737 около 17.00 мск 6 марта, но пилоты смогли произвести успешную посадку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Он не уточнил название авиакомпании. Согласно онлайн-табло на сайте «Внуково», 6 марта в 17.10 мск в аэропорт из Грозного прибыл самолет авиакомпании Utair.

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Политика
Новости

Кадыров рассказал о сложных погодных условиях в районе крушения Ми-8

Ведомости
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Вертолет погранвойск разбился в Чечне высоко в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежащий погранслужбе», - сказал собеседник агентства. По его словам, крушение вертолета произошло в узком ущелье, где «горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга». Он уточнил, что погодные условия в районе крушения в этот момент «были сложными», не раскрывая деталей.

На месте инцидента работают спасательные службы военного ведомства, МЧС, медицинские бригады Минздрава, включая Центр медицины катастроф. Чеченский лидер выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы. В минздраве Чечни уже подтвердили гибель трех человек. «На месте [крушения] работают четыре медицинские бригады Итум-Калинского и Шатойского районов, а также две бригады Центра медицины катастроф», - уточнили в пресс-службе.

Катастрофа произошла 7 марта в горах на юге республики в пограничной с Грузией зоне. Ранее источник «РИА Новости» говорил о минимум пяти погибших из девяти находившихся на борту. Число погибших может достигать восьми, указывал источник ТАСС в экстренных службах. Официальной информации о причинах крушения воздушного судна пока нет.

Недвижимость
Новости

Путин поручил самарскому губернатору контролировать стройку стадиона к ЧМ-2018

Интерфакс
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Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 г. и наверстать имеющиеся отставания по срокам.

В ходе встречи с Путиным Азаров доложил о ситуации в регионе и, в том числе, о подготовке к ЧМ в части строительства объектов. В свою очередь президент поинтересовался, есть ли отставания по срокам.

«Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект — "Самара-арену". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», — ответил врио главы региона.

Он отметил, что власти региона рассчитывают на выполнение подрядчиком своих обязательств.

«Вы со своей стороны контролируйте этот процесс», — отреагировал президент.

По словам Азарова, он лично приезжает на стройку несколько раз в неделю.

«Там, как всегда, есть вопросы на стыке федерального подрядчика и региональных властей. Мы сегодня одной командой работаем», — сказал Азаров.

Он заверил, что все объекты региональной инфраструктуры будут подготовлены в срок.

«Самара-арена» - стадион на 45 000 зрителей с натуральным рулонным газоном. Общая площадь комплекса, включая здание арены, входные группы и другие объекты, — почти 160 500 кв. м.

Заказ на строительство стадиона в Самаре, который первоначально планировалось ввести в 2017 г., получило ООО «Производственно-строительное объединение "Казань". Об отставании от графика на объекте сообщается с весны 2016 г.

Самара примет шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. По завершению мундиаля стадион получит название «Космос-арена» и будет использоваться местным ФК «Крылья Советов». Кроме того, здесь будут проходить занятия по другим видам спорта, массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу

Политика
Новости

Самолет с Явлинским на борту разгерметизировался по пути в Москву из Грозного

Ведомости
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Самолет, на борту которого летел кандидат в президенты России и лидер «Яблока» Григорий Явлинский, разгерметизировался. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева.

По словам Яковлева, Явлинский летел из Грозного в Москву, а когда самолет уже был рядом с аэропортом, пилот сообщил пассажирам о разгерметизации салона. При этом самолет начал резко терять высоту – за несколько минут он снизился с 10 000 до 4000–5000 м, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что у некоторых пассажиров возникли неприятные ощущения: «Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей». Яковлев уточнил, что, когда самолет приземлился, в аэропорту его встречали три скорые.

У Явлинского при разгерметизации просто сильно заложило уши, уточнил Яковлев. Несмотря на то что лидер «Яблока» до сих пор испытывает неприятные ощущения, с ним все в порядке, отметил он.

Как отмечает «Интерфакс», самолет, о котором идет речь, это Boeing 737. Разгерметизация произошла 6 марта около 17.00. Тогда пилот доложил о чрезвычайной ситуации на борту и запросил экстренное снижение с высоты 8000 м до около 3000 м. Пилотам удалось на низком эшелоне дотянуть до аэродрома, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. После этого Boeing успешно приземлился во «Внуково».

Источник «Интерфакса» не уточняет название авиакомпании, но, согласно онлайн-табло на сайте «Внуково», в 17.10 в аэропорту приземлился только один самолет из Грозного – он принадлежит Utair.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

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Бизнес
Новости

BlackBerry подала в суд на Facebook за нарушение интеллектуальных прав

Ведомости
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Канадский производитель смартфонов BlackBerry обратился в калифорнийский суд с иском к компании Facebook, которую он обвиняет в нарушении прав интеллектуальной собственности, сообщает The Verge. Ответчиками по заявлению станут также «дочки» Facebook - операторы мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.

Представители BlackBerry утверждают, что соцсети, подконтрольные Марку Цукербергу, «присвоили инновации BlackBerry», используя в работе WhatsApp и Instagram запатентованные наработки компании в сфере безопасности, интерфейса и сроков эксплуатации аккумулятора.

«Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя обязательство перед нашими акционерами принять определенные правовые меры», - подчеркивается в заявлении канадской компании.

Среди характеристик мессенджеров, которые, по мнению BlackBerry, заимствовала соцсеть, - рационализация процесса отправки уведомлений, показ времени прихода сообщения, а также возможность отмечать друзей на снимках.

В Facebook, в свою очередь, отвергают обвинения и обещают жестко отреагировать на претензии BlackBerry. «Иск BlackBerry, увы, отражает подлинное состояние ее бизнеса в области мессенджеров», - считает заместитель главного юрисконсульта Facebook Пол Грейуол. «BlackBerry, прекратив инновационные попытки, намеревается облагать налогами чужие инновации. Мы намерены сражаться», - подчеркнул он.

Facebook купила Instagram за $1 млрд в 2012 г., WhatsApp - в 2014 г. за $19 млрд.

Какие приложения россияне использовали чаще всего

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Недвижимость
Новости

Минстрой заявил о неправомерном использовании земли для дольщиков в ряде регионов

Интерфакс
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Несколько российских регионов, просивших выделить федеральные земли для решения проблем дольщиков, использовали участки не по назначению, заявил на селекторном совещании руководитель Минстроя РФ Михаил Мень.

Политика
Новости

ВЦИОМ объяснил снижение рейтинга Путина

Ведомости
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Снижение электорального рейтинга президента Владимира Путина наблюдалось в феврале, оно было незначительным и временным, заявил «РИА Новости» директор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя материал «Ведомостей». По словам Федорова, «Ведомости» сравнивали февральские данные с пиковыми, которые были зафиксированы 25–27 декабря. В предновогодний период настроения россиян всегда улучшаются, что приводит к росту рейтингов, пояснил директор ВЦИОМа.

Ранее «Ведомости» написали о том, что рейтинг кандидата в президенты Путина резко упал в крупных российских городах. В Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки сократился более чем на 12 п. п. – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля, таковы данные ВЦИОМа.

«Никакого падения нет, если и были снижения – действительно, они в феврале фиксировались, то это снижение временное», – прокомментировал Федоров.

«В диапазоне достаточно узком колеблется уровень поддержки Путина – 60–65%, он таким был в декабре до этого предновогоднего пика, и таким же он является сегодня, по данным опроса за 2–4 марта», – сказал Федоров.

По информации ВЦИОМа, около 63,1% жителей Москвы и Санкт-Петербурга готовы проголосовать за Путина. Точно примут участие в выборах 62,7% москвичей и петербуржцев, 10,7% ответили «скорее приму», 9,1% респондентов сказали, что пропустят выборы. Еще 13,8% жителей Москвы и Петербурга сказали, что не определились с решением об участии в выборах, а 1,4% респондентов затруднились ответить.

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Бизнес
Новости

«Сибур» обсуждает с Saudi Aramco совместный проект

Ведомости
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«Сибур» ведет переговоры с государственной нефтегазовой компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco о создании совместного предприятия по производству синтетического каучука, сообщает Reuters со ссылкой на предправления российского нефтехимического холдинга Дмитрия Конова.

«Диалог Саудовской Аравии и России, возможно, придал импульс проекту, хотя переговоры мы начали около четырех лет назад», – сказал журналистам Конов.

Компании подписали меморандум о сотрудничестве во время визита короля Саудовской Аравии в Россию в прошлом году, однако детали потенциального проекта не раскрывались.

По словам Конова, «Сибур» рассматривает экспорт технологии производства синтетического каучука в связи с недостатком первичного сырья и слабым ростом спроса внутри страны. Наличие первичного сырья в Саудовской Аравии и рост азиатских рынков позволит сделать проект успешным, указал он.

Конов отметил, что в совместном предприятии также вероятно будут участвовать и другие компании, у которых есть технологии, которыми не обладают «Сибур» и Aramco.

«Сибур» после запуска нефтехимического комбината в Тобольске в ближайшие два года рассчитывает нарастить экспорт полимеров. Сейчас компания ориентируется в основном на рынки стран бывшего СССР, однако намерена расширить географию поставок. Кроме того, «Сибур» планирует построить Амурский газохимический комбинат в Восточной Сибири. Он будет технологически связан с Амурским ГПЗ, который возводит «Газпром» как часть инфраструктуры трубопровода «Сила Сибири», предназначенного для экспорта газа в Китай.

Конов ожидает серьезного усиления конкуренции на мировых рынках в связи со сланцевым бумом в США, обеспечившим местных производителей нефтехимии дешевым сырьем.

Предправления «Сибура» считает, что мировой спрос на полимеры будет опережать развитие производственных мощностей США, что поможет рынку избежать в ближайшем будущем насыщения.

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Политика
Новости

Памфилова заявила о недопустимости принудительного голосования

Ведомости
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В Москве руководство некоторых учреждений заставляет избирателей отчитываться о приходе на участки, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс». В то же время, по ее словам, такая ситуация недопустима.

«По результатам проверки одного из обращений подтвердилось – Москва дала эту информацию – подтвердилась информация о попытках контролировать участие в выборах сотрудников одного из подразделений «Мосгортранса», – рассказала Памфилова. Она отметила, что такая же ситуация наблюдается и в стоматологической поликлинике № 64 в московском районе Северное Бутово.

«Просто блеф какой-то: вы идите, голосуйте и еще нам эсэмэску вышлите, а мы потом проверим, голосовали вы или нет. Пожалуйста, разберитесь и наведите порядок! Это что такое? Они просто врут нагло, у них нет никакой возможности [проверить, кто голосовал]», – заявила председатель ЦИК.

Памфилова напомнила, что тайна голосования гарантируется избирательным законодательством. Она раскритиковала руководство учреждений, где пытаются таким образом контролировать сотрудников. «Уважаемые сотрудники поликлиники и других учреждений, если такая информация есть. Не стесняйтесь, не бойтесь, пишите нам, мы не дадим никого в обиду», – заключила председатель ЦИК. Она напомнила, что подобные нарушения предусматривают санкции вплоть до увольнения и уголовной ответственности, отмечает агентство.

«Ведомости» 6 марта писали, что ключевой задачей на выборах президента станет высокая явка. В связи с чем ЦИК запустил кампанию по информированию населения, для участия в которой привлек представителей шоу-бизнеса и предпринимателей. В Кремле в тот же день заявили, что Кремль не имеет к этому никакого отношения, а бизнес, участвующий в кампании по популяризации выборов главы государства, откликнулся на активность ЦИК.

Как россиян зовут на выборы

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Финансы
Новости

Минфин начал обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году

Ведомости
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Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 г. (Россия-2030), говорится в сообщении ведомства.

Суверенные бонды будут обмениваться на выпуски внешних облигационных займов с погашением в 2027 г. и 2047 г. (Россия-2027 и Россия-2047) или на облигации новых выпусков, которые Минфин планирует разместить в этом году.

В общей сложности Минфин разместит для обмена старого выпуска евробонды на сумму до $4 млрд.

Заявки будет собирать в период с 7 по 15 марта организатор размещения «ВТБ капитал». Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала. Заявки одобрят 16 марта, облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Расчет по обмену пройдет 21 марта.

Обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными. В сообщении отмечается, что Минфин оставляет за собой право изменить сроки обмена бумаг.

В 2018 г. Минфин, как и в предшествующие два года, планирует новый выпуск евробондов на сумму до $3 млрд. В 2017 г. Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд.

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