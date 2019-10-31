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Продажа турецкого Denizbank сократила прибыль Сбербанка на 73 млрд рублей

В III квартале года Сбербанк получил более 230 млрд руб. чистой прибыли от своей продолжающейся деятельности, следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте банка. Однако с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank прибыль Сбербанка составила 156,1 млрд. руб.

Как поясняется в пресс-релизе банка, на результаты квартала повлиял убыток в размере 73,3 млрд руб., полученный из-за курсовых разниц и уплаты налога на прибыль при продаже турецкой «дочки». Таким образом, чистая прибыль оказалась на 31,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев текущего года Сбербанк получил 633 млрд руб. прибыли (-3,4%).

При этом после продажи Denizbank достаточность базового капитала Сбербанка выросла на 123 базисных пункта, отметил зампред правления Александр Морозов.

Сбербанк продал свою турецкую «дочку» в конце июля, покупателем 99,85% структуры выступил Emirates NBD Bank PJSC. Сбербанк выручил от сделки 170,7 млрд руб.

Решение продать Denizbank было связано с европейскими санкциями, объяснял президент Сбербанка Герман Греф. Из-за ограничений банк не мог получать дивиденды от турецкой «дочки», финансировать ее, привлекать деньги с турецкого рынка. Это делало Denizbank неконкурентоспособным, отмечал Греф.