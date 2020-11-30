Россияне вернулись к весенней модели потребления на фоне пандемии
В первые три недели ноября жители России вернулись к модели потребления, наблюдавшейся весной этого года во время первой волны пандемии коронавируса, следует из информационно-аналитического комментария «Экономика», опубликованного Банком России.
«В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги», — говорится в документе.
Регулятор отметил, что потребительская активность среди населения снизилась. Если в России введут повторные ограничительные меры и переведут всех сотрудников на удаленный режим работы, потребительский спрос продолжит падать, предупредил регулятор.
На фоне ухудшения эпидемической обстановки и ужесточения ограничений во второй половине октября восстановление потребительской активности населения в этом месяце, наблюдавшееся ранее, замедлилось, отметили в ЦБ. Продажи непродовольственных товаров остались на уровне сентября, а объем платных услуг вырос на 1,9% против 4,6% месяцем ранее. Товарооборот продовольствия увеличился на 0,7%. Это произошло во многом за счет приобретения товаров длительного хранения впрок и перетока спроса из сектора услуг в ожидании дальнейшего роста заболеваемости и введения новых ограничительных мер, поясняется в документе.
В целом объем розничной торговли в октябре вырос на 0,3%, сообщили в ЦБ. В годовом выражении снижение составило 2,4% против спада на 3% в сентябре.
В апреле на фоне введения в России режима нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом потребительские расходы граждан на товары и услуги рухнули в годовом выражении на 26,2%, сообщили аналитики аналитического портала «СберИндекс». Сильнее всего снизились траты на услуги — на 57,7% год к году. Сокращение расходов на непродовольственные товары составило 36,6%. Однако траты на продовольствие тогда выросли на 9%.
После падения объем потребительских расходов граждан стал восстанавливаться и к августу вернулся к росту. Однако в октябре, на фоне второй волны пандемии, динамика вновь стала отрицательной.
Осенние показатели суточного прироста заболеваемости коронавирусом в России в несколько раз опережают весенние значения. 27 ноября оперштаб сообщил о рекордном числе граждан с выявленным COVID-19 — 27 543. Общее число заражений, по данным на 30 ноября, достигло 2 295 654. Из них 39 895 умерли, 477 055 сейчас болеют.