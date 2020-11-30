Россияне вернулись к весенней модели потребления на фоне пандемии

На фоне ухудшения эпидемической обстановки и ужесточения ограничений во второй половине октября восстановление потребительской активности населения в этом месяце, наблюдавшееся ранее, замедлилось, отметили в ЦБ. Продажи непродовольственных товаров остались на уровне сентября, а объем платных услуг вырос на 1,9% против 4,6% месяцем ранее. Товарооборот продовольствия увеличился на 0,7%. Это произошло во многом за счет приобретения товаров длительного хранения впрок и перетока спроса из сектора услуг в ожидании дальнейшего роста заболеваемости и введения новых ограничительных мер, поясняется в документе.