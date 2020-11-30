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Экономика

ЦБ улучшил прогноз сокращения ВВП России в 2020 году

Ведомости

Экономика России по итогам текущего года сократится примерно на 4%, следует из информационно-аналитического комментария «Экономика», опубликованного Банком России.

«С учетом данных за III квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 г. будет ближе к 4%. В I квартале 2021 г. ожидается возобновление восстановительного роста», — сказано в документе.

В ЦБ подчеркнули, что ухудшение эпидемической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в стране. Тем не менее, оно будет не столь сильным, как во время первой волны пандемии во втором квартале этого года, считает регулятор.

В третьем квартале наблюдалось восстановление экономической активности граждан, отметили в ЦБ. Прежде всего, этому способствовали снятие ограничительных мер, реализация отложенного спроса и восстановление доходов населения, в том числе из-за принятых мер бюджетной поддержки и смягчения денежно-кредитных условий. Кроме того, по данным регулятора, падение ВВП в третьем квартале замедлилось благодаря восстановлению инвестиций в основной капитал. 

Отрицательно на восстановлении российской экономики в третьем квартале сказывалось значительное сокращение физического объема экспорта, сообщили в ЦБ. Импорт также снижался из-за ограничений на зарубежные поездки и ослабления рубля.

Кроме того, в первые три недели ноября на фоне повторного ухудшения эпидемической обстановки в стране граждане стали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной, говорится в документе. Так, выросли расходы на лекарства и продовольствие, тогда как траты на непродовольственные товары и услуги сократились. 

Ранее, 23 октября, ЦБ опубликовал среднесрочный прогноз, где отметил, что ВВП России в текущем году снизится на 4-5%, а в следующем году перейдет к росту на уровне 3-4%. При этом Минэкономразвития ожидает падения на 3,9%, а Счетная палата — на 4,2-4,8%.

Ранее по теме: Греф оценил темпы восстановления российской экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных