ЦБ улучшил прогноз сокращения ВВП России в 2020 году
Экономика России по итогам текущего года сократится примерно на 4%, следует из информационно-аналитического комментария «Экономика», опубликованного Банком России.
«С учетом данных за III квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 г. будет ближе к 4%. В I квартале 2021 г. ожидается возобновление восстановительного роста», — сказано в документе.
В ЦБ подчеркнули, что ухудшение эпидемической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в стране. Тем не менее, оно будет не столь сильным, как во время первой волны пандемии во втором квартале этого года, считает регулятор.
В третьем квартале наблюдалось восстановление экономической активности граждан, отметили в ЦБ. Прежде всего, этому способствовали снятие ограничительных мер, реализация отложенного спроса и восстановление доходов населения, в том числе из-за принятых мер бюджетной поддержки и смягчения денежно-кредитных условий. Кроме того, по данным регулятора, падение ВВП в третьем квартале замедлилось благодаря восстановлению инвестиций в основной капитал.
Отрицательно на восстановлении российской экономики в третьем квартале сказывалось значительное сокращение физического объема экспорта, сообщили в ЦБ. Импорт также снижался из-за ограничений на зарубежные поездки и ослабления рубля.
Кроме того, в первые три недели ноября на фоне повторного ухудшения эпидемической обстановки в стране граждане стали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной, говорится в документе. Так, выросли расходы на лекарства и продовольствие, тогда как траты на непродовольственные товары и услуги сократились.
Ранее, 23 октября, ЦБ опубликовал среднесрочный прогноз, где отметил, что ВВП России в текущем году снизится на 4-5%, а в следующем году перейдет к росту на уровне 3-4%. При этом Минэкономразвития ожидает падения на 3,9%, а Счетная палата — на 4,2-4,8%.