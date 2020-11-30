ЦБ улучшил прогноз сокращения ВВП России в 2020 году

В ЦБ подчеркнули, что ухудшение эпидемической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в стране. Тем не менее, оно будет не столь сильным, как во время первой волны пандемии во втором квартале этого года, считает регулятор.