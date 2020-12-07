По данным исследования, доходы россиян в период пандемии сократились, однако в 15 регионах номинальный прирост доходов населения составил больше 10 тыс. руб. совокупно за девять месяцев. Больше всего выросли доходы в Ямало-Ненецком АО — на 51,7 тыс. руб. за январь-сентябрь. На Чукотке доходы выросли на 42,5 тыс. руб., в Мурманской области — на 40,7 тыс. руб., в Сахалинской области — на 25,7 тыс. руб., в Ненецком АО — на 23,7 тыс. руб.