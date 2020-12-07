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Россияне за январь — сентябрь сократили расходы в среднем на 15 200 рублей

Ведомости

Россияне сократили расходы в январе-сентябре 2020 г. в среднем на 15,2 тыс. руб., сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Больше всего сэкономили жители Москвы — они сократили расходы на 49,3 тыс. руб.

Также в период пандемии стали экономить жители других регионов. Жители Магаданской области сэкономили 47,8 тыс. руб. за девять месяцев, жители Ямало-Ненецкого АО — 42 тыс. руб., Якутии — 30 тыс. руб., Свердловской области — 29 тыс. руб. 

По данным исследования, доходы россиян в период пандемии сократились, однако в 15 регионах номинальный прирост доходов населения составил больше 10 тыс. руб. совокупно за девять месяцев. Больше всего выросли доходы в Ямало-Ненецком АО — на 51,7 тыс. руб. за январь-сентябрь. На Чукотке доходы выросли на 42,5 тыс. руб., в Мурманской области — на 40,7 тыс. руб., в Сахалинской области — на 25,7 тыс. руб., в Ненецком АО — на 23,7 тыс. руб.

Аналитики отметили, что во многих регионах доходы населения стали существенно меньше. В Московской области доходы сократились на 19,9 тыс. руб. за девять месяцев, в Свердловской области — на 12,4 тыс. руб., в Дагестане — на 9,6 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных