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«Тинькофф-банк» рассматривает возможность запуска ипотечного кредитования

Ведомости

«Тинькофф-банк» обсуждает возможность запуска ипотечного кредитования, заявил глава кредитной организации Оливер Хьюз в ходе вебинара инвестиционной компании «Атон».

«Про ипотеку, это в повестке», — сказал он (цитата по ТАСС). 

При этом Хьюз назвал кредитование корпоративного сектора одним из приоритетных направлений работы в 2021 г. «Мы считаем, что это одно из приоритетных направлений развития в следующем году. Во-первых, у нас есть 600 тыс. клиентов в МСБ уже, поэтому уже есть кого кредитовать и с кем работать», — пояснил он.

Развитию корпоративного кредитования будут способствовать программы выдачи займов участникам маркетплейсов, которые в данный момент разрабатывает «Тинькофф-банк», отметил Хьюз. По его словам, банк активно сотрудничает с компаниями электронной коммерции, у которых есть эти маркетплейсы. 

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечное кредитование станет одним из ключевых драйверов роста розничных финансовых рынков в 2021-2023 гг. 11 ноября аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сообщили, что за 9 месяцев 2020 г. российские банки выдали более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,2–3,3 трлн руб., установив годовой рекорд досрочно.

Ранее по теме: «Тинькофф-банк» ввел комиссию за переводы в Сбербанк по номеру телефона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных