«Тинькофф-банк» рассматривает возможность запуска ипотечного кредитования
«Тинькофф-банк» обсуждает возможность запуска ипотечного кредитования, заявил глава кредитной организации Оливер Хьюз в ходе вебинара инвестиционной компании «Атон».
«Про ипотеку, это в повестке», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Хьюз назвал кредитование корпоративного сектора одним из приоритетных направлений работы в 2021 г. «Мы считаем, что это одно из приоритетных направлений развития в следующем году. Во-первых, у нас есть 600 тыс. клиентов в МСБ уже, поэтому уже есть кого кредитовать и с кем работать», — пояснил он.
Развитию корпоративного кредитования будут способствовать программы выдачи займов участникам маркетплейсов, которые в данный момент разрабатывает «Тинькофф-банк», отметил Хьюз. По его словам, банк активно сотрудничает с компаниями электронной коммерции, у которых есть эти маркетплейсы.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечное кредитование станет одним из ключевых драйверов роста розничных финансовых рынков в 2021-2023 гг. 11 ноября аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сообщили, что за 9 месяцев 2020 г. российские банки выдали более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,2–3,3 трлн руб., установив годовой рекорд досрочно.