«Тинькофф-банк» рассматривает возможность запуска ипотечного кредитования

При этом Хьюз назвал кредитование корпоративного сектора одним из приоритетных направлений работы в 2021 г. «Мы считаем, что это одно из приоритетных направлений развития в следующем году. Во-первых, у нас есть 600 тыс. клиентов в МСБ уже, поэтому уже есть кого кредитовать и с кем работать», — пояснил он.