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«Тинькофф-банк» ввел комиссию за переводы в Сбербанк по номеру телефона

Ведомости

«Тинькофф-банк» уведомил своих клиентов, что он теперь будет брать комиссию в 1,5% (но не меньше 30 руб.) за переводы в Сбербанк по номеру телефона. Соответствующее письмо кредитной организации есть в распоряжении «Ведомостей».

«Бесплатными остаются переводы через Систему быстрых платежей. Если же перевод идет не через СБП, будет комиссия 1,5%, но не менее 30 рублей», — сказано в сообщении. При этом переводы в Сбербанк по номеру карты останутся бесплатными. 

В банке также посоветовали при переводе средств клиентам Сбербанка просить их подключиться к СБП. Для этого «Тинькофф-банк» дал ссылку на инструкцию по подключению в приложении «Сбербанк Онлайн».

В кредитной организации отметили, что переводы в Сбербанк не будут учитываться при расчете лимита бесплатных переводов в другие кредитные организации.

В пресс-службе «Тинькофф-банка» в ответ на запрос «Ведомостей» объяснили, что необходимость сохранять нулевую комиссию за переводы между клиентами их банка и Сбербанка по номеру телефона пропала после того, как последний присоединился к СБП.

«Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы по номеру телефона в Сбербанк, но с параллельным развитием СБП и доступности альтернативных способов бесплатных переводов это стало не актуальным», — заявили в «Тинькофф-банке».

Согласно требованию ЦБ, системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 г. Однако Сбербанк сделал это лишь к 1 апреля 2020 г. При этом для совершения операций через систему его клиенты должны вручную подключиться к ней в мобильном приложении. Тем, кто это не сделал, перевести средства в СБП невозможно. 

СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля этого года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября этого года СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.

Ранее по теме: ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных