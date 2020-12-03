«Тинькофф-банк» ввел комиссию за переводы в Сбербанк по номеру телефона

Согласно требованию ЦБ, системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 г. Однако Сбербанк сделал это лишь к 1 апреля 2020 г. При этом для совершения операций через систему его клиенты должны вручную подключиться к ней в мобильном приложении. Тем, кто это не сделал, перевести средства в СБП невозможно.