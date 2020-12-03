«Тинькофф-банк» ввел комиссию за переводы в Сбербанк по номеру телефона
«Тинькофф-банк» уведомил своих клиентов, что он теперь будет брать комиссию в 1,5% (но не меньше 30 руб.) за переводы в Сбербанк по номеру телефона. Соответствующее письмо кредитной организации есть в распоряжении «Ведомостей».
«Бесплатными остаются переводы через Систему быстрых платежей. Если же перевод идет не через СБП, будет комиссия 1,5%, но не менее 30 рублей», — сказано в сообщении. При этом переводы в Сбербанк по номеру карты останутся бесплатными.
В банке также посоветовали при переводе средств клиентам Сбербанка просить их подключиться к СБП. Для этого «Тинькофф-банк» дал ссылку на инструкцию по подключению в приложении «Сбербанк Онлайн».
В кредитной организации отметили, что переводы в Сбербанк не будут учитываться при расчете лимита бесплатных переводов в другие кредитные организации.
В пресс-службе «Тинькофф-банка» в ответ на запрос «Ведомостей» объяснили, что необходимость сохранять нулевую комиссию за переводы между клиентами их банка и Сбербанка по номеру телефона пропала после того, как последний присоединился к СБП.
«Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы по номеру телефона в Сбербанк, но с параллельным развитием СБП и доступности альтернативных способов бесплатных переводов это стало не актуальным», — заявили в «Тинькофф-банке».
Согласно требованию ЦБ, системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 г. Однако Сбербанк сделал это лишь к 1 апреля 2020 г. При этом для совершения операций через систему его клиенты должны вручную подключиться к ней в мобильном приложении. Тем, кто это не сделал, перевести средства в СБП невозможно.
СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля этого года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября этого года СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.