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Вкладчики «Сбера» забрали с рублевых депозитов рекордную с 2014 года сумму

Ведомости

Отток средств с рублевых депозитов вкладчиков Сбербанка в ноябре достиг 101,1 млрд руб., что составляет 1,2% от общей суммы депозитов физлиц в банке. Это следует из отчетности по РСБУ Сбербанка на 1 декабря. Это самый большой отток средств физических лиц с кризиса 2014 г., пишет РБК со ссылкой на расчеты аналитика банка БКФ Максима Осадчего. В декабре 2014 г. был зафиксирован рекордный отток средств с рублевых депозитов, тогда вкладчики забрали 166,7 млрд руб. В октябре 2020 года вкладчики забрали со счетов госбанка 67,7 млрд руб., говорится в отчетности по РСБУ на 1 ноября. 

Валютные вклады физлиц в Сбербанке в ноябре также сократились — на $52,6 млн (-0,2%). В сентябре вкладчики забрали со счетов $441,8 млн. По мнению Осадчего, основной причиной оттока средств с рублевых депозитов стали низкие процентные ставки. Другой причиной оттока средств может являться их переток на эскроу-счета (инструмент на покупки недвижимости по договору долевого участия). Как пишет издание, в ноябре «Сбер» выдал розничные кредиты на 468 млрд руб., более половины из которых пришлось на ипотеку. При этом средства на счетах эскроу рекордно выросли — на 94,5 млрд руб. 

Согласно совместному отчету «ДОМ.РФ» и Frank RG, объем ипотечного кредитования 20 крупнейшими банками России за 10 месяцев 2020 г. составил 3,27 трлн руб., что на 48% больше аналогичного периода 2020 г. Количество ипотечных кредитов от 20 крупнейших банков составило 1,3 млн штук, что на 35% больше в годовом выражении. В октябре топ-20 банков выдали 204 тыс. кредитов (+75% к октябрю 2019 г., +7,1% к сентябрю 2020 г.) на 529 млрд руб. (+94% к октябрю 2019 г., +8,6% к сентябрю 2020 года), говорится в отчете. Основные драйверы роста — это рекордное снижение ипотечных ставок, реализация программы льготного ипотечного кредитования («6,5%», «Семейная ипотека», «Дальневосточная», «Сельская»), а также ожидание роста ставок по ипотечным кредитам в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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