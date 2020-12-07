Вкладчики «Сбера» забрали с рублевых депозитов рекордную с 2014 года сумму

Согласно совместному отчету «ДОМ.РФ» и Frank RG, объем ипотечного кредитования 20 крупнейшими банками России за 10 месяцев 2020 г. составил 3,27 трлн руб., что на 48% больше аналогичного периода 2020 г. Количество ипотечных кредитов от 20 крупнейших банков составило 1,3 млн штук, что на 35% больше в годовом выражении. В октябре топ-20 банков выдали 204 тыс. кредитов (+75% к октябрю 2019 г., +7,1% к сентябрю 2020 г.) на 529 млрд руб. (+94% к октябрю 2019 г., +8,6% к сентябрю 2020 года), говорится в отчете. Основные драйверы роста — это рекордное снижение ипотечных ставок, реализация программы льготного ипотечного кредитования («6,5%», «Семейная ипотека», «Дальневосточная», «Сельская»), а также ожидание роста ставок по ипотечным кредитам в будущем.