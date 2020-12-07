ЦБ разработал систему гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России подготовил изменения в действующее законодательство, в соответствии с которыми на рынке страхования жизни будет создана система гарантирования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Система гарантирования будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Гарантироваться будут договоры страхования жизни, в том числе комбинирующие страхование жизни c другими видами личного страхования, которые осуществляют страховщики жизни», — говорится в сообщении.
В соответствии с новыми поправками, при банкротстве страховщика его клиенты-физилица, оформившие договоры страхования жизни, смогут вернуть до 1,4 млн руб. Средства на это выделят из гарантийного фонда, который будет формироваться из взносов страховщиков. Ставка отчислений в фонд составит 0,003125% от величины страховых резервов страховщика или 0,3%, если средств в фонде будет недостаточно для осуществления выплат.
Администрировать систему гарантирования будет «Агентство по страхованию вкладов». Присоединиться к системе будут обязаны все страховщики жизни.
При этом в случае смерти застрахованного лица его близкие получат выплату в пределах 10 млн руб., рассказали в ЦБ. Однако, даже если договором страхования жизни предусмотрен инвестиционный доход, перечисление этих средств гарантироваться не будет.
В ЦБ отметили, что система гарантирования повысит доверие россиян к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании. По данным регулятора, к концу третьего квартала текущего года в России было открыто 11 млн договоров страхования жизни. Из них свыше 3,6 млн граждане заключили в январе-сентябре 2020 г.