ЦБ разработал систему гарантирования на рынке страхования жизни

В соответствии с новыми поправками, при банкротстве страховщика его клиенты-физилица, оформившие договоры страхования жизни, смогут вернуть до 1,4 млн руб. Средства на это выделят из гарантийного фонда, который будет формироваться из взносов страховщиков. Ставка отчислений в фонд составит 0,003125% от величины страховых резервов страховщика или 0,3%, если средств в фонде будет недостаточно для осуществления выплат.