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ЦБ разработал систему гарантирования на рынке страхования жизни

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Банк России подготовил изменения в действующее законодательство, в соответствии с которыми на рынке страхования жизни будет создана система гарантирования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Система гарантирования будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Гарантироваться будут договоры страхования жизни, в том числе комбинирующие страхование жизни c другими видами личного страхования, которые осуществляют страховщики жизни», — говорится в сообщении.

В соответствии с новыми поправками, при банкротстве страховщика его клиенты-физилица, оформившие договоры страхования жизни, смогут вернуть до 1,4 млн руб. Средства на это выделят из гарантийного фонда, который будет формироваться из взносов страховщиков. Ставка отчислений в фонд составит 0,003125% от величины страховых резервов страховщика или 0,3%, если средств в фонде будет недостаточно для осуществления выплат. 

Администрировать систему гарантирования будет «Агентство по страхованию вкладов». Присоединиться к системе будут обязаны все страховщики жизни.

При этом в случае смерти застрахованного лица его близкие получат выплату в пределах 10 млн руб., рассказали в ЦБ. Однако, даже если договором страхования жизни предусмотрен инвестиционный доход, перечисление этих средств гарантироваться не будет.

В ЦБ отметили, что система гарантирования повысит доверие россиян к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании. По данным регулятора, к концу третьего квартала текущего года в России было открыто 11 млн договоров страхования жизни. Из них свыше 3,6 млн граждане заключили в январе-сентябре 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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