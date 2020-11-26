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Коронавирус простимулировал страхование жизни

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Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Рынок страхования жизни в 2020 г. заметно вырастет по сравнению с 2019 г. и будет безусловным драйвером всего страхового рынка в ближайшие годы. К такому выводу пришли участники конференции, посвященной ситуации на рынке страхования жизни, которую провело рейтинговое агентство «Эксперт РА». По прогнозу «Эксперт РА», рынок вырастет на 5–6%, а его объем достигнет 430 млрд руб. Однако на фоне статистики игроков рынка этот прогноз выглядит пессимистичным. Так, по оценке гендиректора «Сбербанк страхования» Михаила Волкова, несмотря на коронакризис, компания «Сбербанк страхование» завершила девять месяцев года ростом сборов на 12%.

Эксперты считают вполне логичным, что в непростой год рынок дозрел до страхования жизни. «Домохозяйства и корпоративный сегмент долгое время экономили на страховании жизни, но постепенное и поступательное развитие среднего класса в России привело к тому, что люди поняли, оценили и постепенно будут пользоваться этим инструментом все больше», – убежден Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По данным ВСС, на конец сентября 2020 г. в России действовало 17 млн договоров страхования жизни, по которым в 2019 г. страховщики осуществили более 1 млн выплат. «1 млн человек получили выплаты от страховщиков жизни. И это в переводе на домохозяйство 17%-ный уровень проникновения в домохозяйства. То есть каждая 50-я российская семья получила финансовую поддержку страховщиков жизни», – отметил Юргенс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных