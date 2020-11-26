Коронавирус простимулировал страхование жизни

Эксперты считают вполне логичным, что в непростой год рынок дозрел до страхования жизни. «Домохозяйства и корпоративный сегмент долгое время экономили на страховании жизни, но постепенное и поступательное развитие среднего класса в России привело к тому, что люди поняли, оценили и постепенно будут пользоваться этим инструментом все больше», – убежден Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По данным ВСС, на конец сентября 2020 г. в России действовало 17 млн договоров страхования жизни, по которым в 2019 г. страховщики осуществили более 1 млн выплат. «1 млн человек получили выплаты от страховщиков жизни. И это в переводе на домохозяйство 17%-ный уровень проникновения в домохозяйства. То есть каждая 50-я российская семья получила финансовую поддержку страховщиков жизни», – отметил Юргенс.