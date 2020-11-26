Коронавирус простимулировал страхование жизни

Коронавирус простимулировал страхование жизниОт заражения COVID застраховались почти 0,5 млн россиян
Рынок страхования жизни в 2020 г. заметно вырастет по сравнению с 2019 г. и будет безусловным драйвером всего страхового рынка в ближайшие годы. К такому выводу пришли участники конференции, посвященной ситуации на рынке страхования жизни, которую провело рейтинговое агентство «Эксперт РА». По прогнозу «Эксперт РА», рынок вырастет на 5–6%, а его объем достигнет 430 млрд руб. Однако на фоне статистики игроков рынка этот прогноз выглядит пессимистичным. Так, по оценке гендиректора «Сбербанк страхования» Михаила Волкова, несмотря на коронакризис, компания «Сбербанк страхование» завершила девять месяцев года ростом сборов на 12%.
Эксперты считают вполне логичным, что в непростой год рынок дозрел до страхования жизни. «Домохозяйства и корпоративный сегмент долгое время экономили на страховании жизни, но постепенное и поступательное развитие среднего класса в России привело к тому, что люди поняли, оценили и постепенно будут пользоваться этим инструментом все больше», – убежден Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По данным ВСС, на конец сентября 2020 г. в России действовало 17 млн договоров страхования жизни, по которым в 2019 г. страховщики осуществили более 1 млн выплат. «1 млн человек получили выплаты от страховщиков жизни. И это в переводе на домохозяйство 17%-ный уровень проникновения в домохозяйства. То есть каждая 50-я российская семья получила финансовую поддержку страховщиков жизни», – отметил Юргенс.