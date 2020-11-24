В России от коронавируса застраховались почти полмиллиона человек
В России 496 тыс. человек застраховались от коронавируса. Объем премий, собранных страховыми компаниями, составил 1,6 млрд руб., сообщил замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Иван Козлов, передает «Интерфакс».
По данным ЦБ, коэффициент убыточности составил меньше 7%, выплаты по страховкам от коронавируса превысили 109 млн руб. Козлов отметил, что такой показатель связан с тем, что застраховавшиеся от коронавируса люди лучше соблюдают марочно-перчаточный режим и берегут себя.
В ЦБ добавили, что средняя страховая премия по таким полисам составила 3200 руб., выплата — 48 900 руб. Козлов рассказал, что доля отказов в страховых выплатах по страховке от коронавируса составляет 13%. Россияне подали 2690 заявлений на получение страховки.
«В ряде случаев не подтвердилась коронавирусная инфекция, в ряде случаях не хватало документов, и, соответственно, людям отказывали», — пояснил Козлов. В отдельных компаниях доля отказов достигает 30%, в их отношении проводится усиленный мониторинг, добавили в ЦБ.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 24 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 — скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 326 случаев заражения вирусом.