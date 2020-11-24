В России от коронавируса застраховались почти полмиллиона человек

По данным ЦБ, коэффициент убыточности составил меньше 7%, выплаты по страховкам от коронавируса превысили 109 млн руб. Козлов отметил, что такой показатель связан с тем, что застраховавшиеся от коронавируса люди лучше соблюдают марочно-перчаточный режим и берегут себя.