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ЦБ предупредил о росте заявок бизнеса на реструктуризацию кредитов

Ведомости

Представители малого и среднего бизнеса в период с 19 ноября по 2 декабря подали 4,1 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, тогда как за две предыдущие недели было подано 3,6 тыс. таких заявок. Данная динамика демонстрирует, что в дальнейшим потребность компаний в реструктуризации может возрасти еще больше, следует из информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

«Число реструктурированных кредитов увеличилось за этот период почти в три раза, до 1,2 тысячи (в предыдущий период их было менее 430. — прим. ред.). Такая динамика свидетельствует о том, что потребность субъектов МСП в реструктуризации кредитов сохраняется, а в дальнейшем может вырасти», — говорится в сообщении регулятора.

При этом в результате взаимодействия ЦБ с банками, реструктурирующими кредиты по собственным программам, доля отказов клиентам по таким заявкам снизилась, отметил регулятор. За последний рассматриваемый период она составила 38,1% против 43% двумя неделями ранее.

В марте этого года ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты бизнеса для поддержки компаний в период пандемии. По данным регулятора, с 20 марта по 2 декабря текущего года кредитные организации реструктурировали 93,8 тыс. займов МСП на общую сумму 824,1 млрд руб. При этом в целом бизнес подал 165 тыс. заявок на реструктуризацию.

Более половины реструктуризаций пришлись на кредиты предприятий оптовой и розничной торговли, рассказал регулятор со ссылкой на данные шести банков, формирующих свыше 60% суммарного портфеля кредитов субъектов МСП. В число отраслей с наибольшим числом реструктурированных кредитов также вошли транспортировка и хранение (16,8%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (9,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных