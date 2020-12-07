ЦБ предупредил о росте заявок бизнеса на реструктуризацию кредитов
Представители малого и среднего бизнеса в период с 19 ноября по 2 декабря подали 4,1 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, тогда как за две предыдущие недели было подано 3,6 тыс. таких заявок. Данная динамика демонстрирует, что в дальнейшим потребность компаний в реструктуризации может возрасти еще больше, следует из информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».
«Число реструктурированных кредитов увеличилось за этот период почти в три раза, до 1,2 тысячи (в предыдущий период их было менее 430. — прим. ред.). Такая динамика свидетельствует о том, что потребность субъектов МСП в реструктуризации кредитов сохраняется, а в дальнейшем может вырасти», — говорится в сообщении регулятора.
При этом в результате взаимодействия ЦБ с банками, реструктурирующими кредиты по собственным программам, доля отказов клиентам по таким заявкам снизилась, отметил регулятор. За последний рассматриваемый период она составила 38,1% против 43% двумя неделями ранее.
В марте этого года ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты бизнеса для поддержки компаний в период пандемии. По данным регулятора, с 20 марта по 2 декабря текущего года кредитные организации реструктурировали 93,8 тыс. займов МСП на общую сумму 824,1 млрд руб. При этом в целом бизнес подал 165 тыс. заявок на реструктуризацию.
Более половины реструктуризаций пришлись на кредиты предприятий оптовой и розничной торговли, рассказал регулятор со ссылкой на данные шести банков, формирующих свыше 60% суммарного портфеля кредитов субъектов МСП. В число отраслей с наибольшим числом реструктурированных кредитов также вошли транспортировка и хранение (16,8%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (9,9%).