ЦБ предупредил о росте заявок бизнеса на реструктуризацию кредитов

«Число реструктурированных кредитов увеличилось за этот период почти в три раза, до 1,2 тысячи (в предыдущий период их было менее 430. — прим. ред.). Такая динамика свидетельствует о том, что потребность субъектов МСП в реструктуризации кредитов сохраняется, а в дальнейшем может вырасти», — говорится в сообщении регулятора.