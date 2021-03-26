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Санкт-Петербургская биржа начала торги еврооблигациями Telegram

Ведомости

Санкт-Петербургская биржа с 26 марта открыла возможность для квалифицированных инвесторов заключать сделки с еврооблигациями Telegram Group. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе торговой площадки. 

Торги проходят в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс., сообщил представитель биржи. Торги будут проводиться с 10:00 до 18:40 мск.

Доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющуюся центральным контрагентом. Все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием, уточнил представитель биржи. 

Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.

После закрытого размещения основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер смог привлечь более $1 млрд. Дуров инвесторов не раскрыл. Однако о покупке облигаций компании на общую сумму $150 млн (по $75 млн каждый) объявили фонды из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners. В сумме, по словам источника «Ведомостей», это стало самой большой инвестицией в Telegram. 

Источник, близкий к Telegram, рассказывал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.

Так компания надеется привлечь средства для развития мессенджера, появления в нем платных функций и возврата $1,2 млрд инвестиций тем, кто вложился в так и не запущенную из-за решения американских властей блокчейн-платформу TON.

Ранее по теме: Четыре вопроса об облигациях Telegram
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных