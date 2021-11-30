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Финансы

ВТБ ожидает роста интереса граждан к IPO на 60% при отмене НДФЛ на доходы с акций

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Если освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные с продажи акций, которые были куплены при первичном публичном размещении (IPO) компании или в течение месяца после такового, то спрос населения на участие в IPO вырастет более чем на 60%. Об этом заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

«По нашим экспертным оценкам, в этом случае [отмены НДФЛ] спрос со стороны физических лиц при первичном размещении вырастет более чем на 60%. Также эффективным стимулом может быть льгота на владение паями ЗПИФ, инвестирующих в компании на IPO- и пре-IPO стадии», — сказал он. 

IPO позволяет компаниям получить доступ к капиталу от частных инвесторов, а тем, в свою очередь, — возможность участвовать в экономическом росте страны, пояснил Потапов. Приток розничных инвесторов на российский фондовый рынок можно обеспечить за счет дополнительных вычетов по налогу при вложении средств в ценные бумаги отечественных организаций, отметил топ-менеджер. 

Также ВТБ считает необходимым стимулировать вложения граждан в ESG-инвестиции, добавил Потапов. Банк предлагает проработать налоговые преференции для розничных инвесторов в фонды ответственного инвестирования и при покупке «зеленых» облигаций.

По данным ВТБ, объем средств на инвестиционных счетах россиян в настоящий момент составляет примерно 9 трлн руб. При поддержке государства в следующем году эта сумма может вырасти на 30%, отметил Потапов. 

Ранее сегодня в ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать меры по защите средств граждан, вложенных в ценные бумаги. В частности, он предложил ввести вычеты по НДФЛ при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Кроме того, президент поручил проработать возможность софинансирования государством накоплений населения с продажи акций. 

Ранее по теме: Путин поручил «застраховать» вложения граждан в акции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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