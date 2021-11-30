ВТБ ожидает роста интереса граждан к IPO на 60% при отмене НДФЛ на доходы с акций
Если освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные с продажи акций, которые были куплены при первичном публичном размещении (IPO) компании или в течение месяца после такового, то спрос населения на участие в IPO вырастет более чем на 60%. Об этом заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
«По нашим экспертным оценкам, в этом случае [отмены НДФЛ] спрос со стороны физических лиц при первичном размещении вырастет более чем на 60%. Также эффективным стимулом может быть льгота на владение паями ЗПИФ, инвестирующих в компании на IPO- и пре-IPO стадии», — сказал он.
IPO позволяет компаниям получить доступ к капиталу от частных инвесторов, а тем, в свою очередь, — возможность участвовать в экономическом росте страны, пояснил Потапов. Приток розничных инвесторов на российский фондовый рынок можно обеспечить за счет дополнительных вычетов по налогу при вложении средств в ценные бумаги отечественных организаций, отметил топ-менеджер.
Также ВТБ считает необходимым стимулировать вложения граждан в ESG-инвестиции, добавил Потапов. Банк предлагает проработать налоговые преференции для розничных инвесторов в фонды ответственного инвестирования и при покупке «зеленых» облигаций.
По данным ВТБ, объем средств на инвестиционных счетах россиян в настоящий момент составляет примерно 9 трлн руб. При поддержке государства в следующем году эта сумма может вырасти на 30%, отметил Потапов.
Ранее сегодня в ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать меры по защите средств граждан, вложенных в ценные бумаги. В частности, он предложил ввести вычеты по НДФЛ при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Кроме того, президент поручил проработать возможность софинансирования государством накоплений населения с продажи акций.