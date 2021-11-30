ВТБ ожидает роста интереса граждан к IPO на 60% при отмене НДФЛ на доходы с акций

Если освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные с продажи акций, которые были куплены при первичном публичном размещении (IPO) компании или в течение месяца после такового, то спрос населения на участие в IPO вырастет более чем на 60%. Об этом заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.