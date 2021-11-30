Путин поручил «застраховать» вложения граждан в акции
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» поручил правительству проработать меры по защите средств граждан, вложенных в ценные бумаги. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, вложения граждан в ценные бумаги дополнительно обеспечивают устойчивость фондового рынка и повышают его привлекательность. Это должно стать «серьезным источником финансирования инвестиционных проектов» и приносить стабильный доход тем, кто готов «вдолгую вкладывать средства» в экономику страны, подчеркнул он.
«Прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Это мы делаем по вкладам, защищая вклады граждан, и здесь этот инструмент, конечно, востребован», — сказал Путин.
Также президент предложил проработать возможность софинансирования государством подобных накоплений населения. «На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады, и — еще раз хочу обратить на это внимание — нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов», — добавил он.
Путин отметил, что некоторые наработки на эту тему уже имеются. Правительство в целом относится к данным мерам позитивно, отметил глава государства.
В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн.