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Финансы

Путин поручил «застраховать» вложения граждан в акции

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» поручил правительству проработать меры по защите средств граждан, вложенных в ценные бумаги. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля. 

По словам Путина, вложения граждан в ценные бумаги дополнительно обеспечивают устойчивость фондового рынка и повышают его привлекательность. Это должно стать «серьезным источником финансирования инвестиционных проектов» и приносить стабильный доход тем, кто готов «вдолгую вкладывать средства» в экономику страны, подчеркнул он. 

«Прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Это мы делаем по вкладам, защищая вклады граждан, и здесь этот инструмент, конечно, востребован», — сказал Путин.

Также президент предложил проработать возможность софинансирования государством подобных накоплений населения. «На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады, и — еще раз хочу обратить на это внимание — нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов», — добавил он.

Путин отметил, что некоторые наработки на эту тему уже имеются. Правительство в целом относится к данным мерам позитивно, отметил глава государства. 

В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных