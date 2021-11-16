ЦБ заявил о практике компаний по привлечению людей к IPO через завышенные обещания
Некоторые компании, которые готовятся к первичному публичному размещению (IPO), пытаются привлечь к этому людей с недостаточным уровнем финансовой грамотности через обещания роста акций. Такие практики необходимо регулировать, заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на онлайн-конференции «Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы».
«Есть положительный тренд на нашем рынке: сейчас компании все более и более активно стали делать IPO — не на западных, не совместно, а именно на нашем [фондовом рынке]. Но и здесь мы иногда видим практики такие, которые на западных рынках не распространены, которые на грани манипулирования, — например, обещания роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу. На наш взгляд, для такого рода практик также нужно определенное регулирование, определенные требования», — сказала она.
По словам Юдаевой, также необходимо научиться не вводить людей в заблуждение, не допустить «массового разочарования» физических лиц и их ухода с фондового рынка. Сейчас основным для России трендом является активное прямое участие граждан на финансовых рынках, рассказала первый зампред ЦБ. Это отличает страну от других государств с развитыми и развивающимися рынками, где физлица обычно действуют через институциональные механизмы — например, через доверительное управление, пенсионные и страховые фонды.
«Нам нужно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым», — резюмировала Юдаева.
В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн.
Ранее, в марте, ЦБ сообщил, что впервые выявил попытку повлиять на цену акций через Telegram-каналы. Так, брокеры по предписанию регулятора заблокировали более 60 счетов физлиц в связи с попытками манипулирования бумагами компании «Россети Юг».