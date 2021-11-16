ЦБ заявил о практике компаний по привлечению людей к IPO через завышенные обещания

«Есть положительный тренд на нашем рынке: сейчас компании все более и более активно стали делать IPO — не на западных, не совместно, а именно на нашем [фондовом рынке]. Но и здесь мы иногда видим практики такие, которые на западных рынках не распространены, которые на грани манипулирования, — например, обещания роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу. На наш взгляд, для такого рода практик также нужно определенное регулирование, определенные требования», — сказала она.