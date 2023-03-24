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Финансы

Шольц призвал не думать о необходимости поддержки Deutsche Bank

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что повода думать о необходимости оказания помощи немецкому Deutsche Bank нет, так как он является прибыльным банком, сообщает Bloomberg.

«Это [Deutsche Bank] очень прибыльный банк, нет повода думать об этом», – заявил Шольц после встречи со своими коллегами по Евросоюзу и председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард в Брюсселе. По словам канцлера, банковская система в Европе находится на надежном и стабильном уровне.

Ранее акции Deutsche Bank упали на 15% — это стало самым большим падением с марта 2020 г. Проблемы начались после объявления банком о досрочном выкупе субординированных облигаций второго уровня со сроком погашения в 2028 г. После этого акции упали из-за опасений инвесторов на фоне финансового кризиса.

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Нестабильность на инвестиционном рынке обусловлена крахом американского Silicon Valley Bank (SVB), который произошел 10 марта. SVB занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного – в агентстве ожидают роста ставки ФРС и допускают, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

23 марта Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил об убытках в около полумиллиарда евро за прошедший 2022 г. Также нидерландскому Центробанку пришлось изъять 460 млн евро из ранее созданных буферов, из-за чего теперь он не сможет выплачивать дивиденды государству. Из отчета DNB следует, что банк может получить убыток в 3 млрд евро уже в этом году, а негативная динамика может сохраниться и после 2023 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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