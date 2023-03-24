Шольц призвал не думать о необходимости поддержки Deutsche Bank

23 марта Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил об убытках в около полумиллиарда евро за прошедший 2022 г. Также нидерландскому Центробанку пришлось изъять 460 млн евро из ранее созданных буферов, из-за чего теперь он не сможет выплачивать дивиденды государству. Из отчета DNB следует, что банк может получить убыток в 3 млрд евро уже в этом году, а негативная динамика может сохраниться и после 2023 г.