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Финансы

В России разработали меры для достижения финансового суверенитета

Ведомости

Правительство России разработало ряд мер для достижения финансового суверенитета. Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

«Достижение финансового суверенитета — одна из шести ключевых задач по достижению национальных целей на период до 2030 г. По сути, речь идет о самодостаточности российского финансового рынка с точки зрения как обеспеченности длинными финансовыми ресурсами, так и наличия исчерпывающих условий их конвертации в инвестиции в реальный сектор экономики», — сказал он (цит. по «Прайму»).

Белоусов добавил, что вчера под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в ходе стратегической сессии было намечено пять ключевых направлений. Известно, что 28 марта состоялась стратегическая сессия по обеспечению финансового суверенитета.

Всего направлений пять. Первое – это увеличение предложения длинных денег как физлиц, так и компаний. Второе – укрепление доверия инвесторов к российскому финансовую рынку. Третье – расширение линейки инструментов инвестирования для того, чтобы «снизить инвестиционные риски и повысить гибкость принятия инвестиционных решений».

Четвертое – интеграция российского финансового рынка и финансовых рынков дружественных стран, в том числе с помощью привлечения инвесторов из этих стран. Причем Белоусов назвал это направление крайне важным, поскольку ни один национальный финансовый рынок, в том числе и российский, «не может развивается полностью изолированно». Заключительное, пятое, направление – это использование цифровых финансовых активов, цифровых финансовых платформ.

В начале марта президент РФ Владимир Путин прокомментировал введенные Западом санкции против России пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав их шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны. Президент подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, возникшие сложности удалось преодолеть во многом благодаря профессиональным действиям ЦБ, банковского сообщества и правительства.

В этом же месяце в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет России кратно вырос в 2022 г., что стало важнейшим итогом прошлого года. Он также заявил, что проблемы, вызванные санкциями в прошлом году, пошли российской экономике только на пользу, и процитировал немецкого философа Фридриха Ницше — «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам президента, Россия стала более самостоятельной в сфере экономики и финансов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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