Правительство Швейцарии утвердило план помощи банку UBS на $118 млрд
Федеральный совет (правительство) Швейцарии утвердил помощь в размере $118 млрд для банка UBS, чтобы помочь тому выкупить банк Credit Suisse. Об этом говорится в сообщении совета.
«Федеральный совет принял специальное послание, касающееся открытия двух срочных обязательственных кредитов швейцарскому Национальному банку (BNS) и UBS. Общая сумма этих двух ассигнований составляет 109 млрд франков [около $118 млрд] в дополнение к обычным дополнительным ассигнованиям в связи с бюджетом на 2023 г.», – говорится на сайте правительства.
Ранее финансовый комитет сената США обвинил швейцарский Credit Suisse в оказании помощи американцам, которые уклоняются от уплаты налогов. Комитетом было выявлено 23 счета, где скрывались деньги от налоговой, общая их сумма составила более $700 млн.
В 2022 г. Credit Suisse объявил о дополнительной эмиссии на около $4 млрд. Тогда же холдинг S&P понизил кредитный рейтинг Credit Suisse Group с BBB до BBB-. В ноябре банк рассказал о реструктуризации своего бизнеса – избавлении от проблемных активов, массовом увольнении персонала и сосредоточении на управлении активами богатых клиентов. В середине марта этого года финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse банку UBS. Сумма сделки составляет 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).
10 марта произошел крах американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место среди крупнейших банков США. Западные СМИ отмечали, что его крах стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. По оценке FDIC, ущерб от краха SVB составил примерно $20 млрд, точная сумма будет названа по завершении конкурсного производства. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного – в агентстве ожидают роста ставки ФРС и допускают, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.
23 марта Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил об убытках в около полумиллиарда евро за прошедший 2022 г. Также нидерландскому Центробанку пришлось изъять 460 млн евро из ранее созданных буферов, из-за чего теперь он не сможет выплачивать дивиденды государству. Из отчета DNB следует, что банк может получить убыток в 3 млрд евро уже в этом году, а негативная динамика может сохраниться и после 2023 г.
На следующий день, 24 марта, несмотря на падение акций Deutsche Bank на 15% (что стало самым большим падением с марта 2020 г.), канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что повода думать о необходимости оказания помощи немецкому банку нет. По его словам, Deutsche Bank является «прибыльным банком». Тогда же он отметил, что европейская банковская система находится в стабильном и надежном состоянии.