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Финансы

Правительство Швейцарии утвердило план помощи банку UBS на $118 млрд

Ведомости

Федеральный совет (правительство) Швейцарии утвердил помощь в размере $118 млрд для банка UBS, чтобы помочь тому выкупить банк Credit Suisse. Об этом говорится в сообщении совета.

«Федеральный совет принял специальное послание, касающееся открытия двух срочных обязательственных кредитов швейцарскому Национальному банку (BNS) и UBS. Общая сумма этих двух ассигнований составляет 109 млрд франков [около $118 млрд] в дополнение к обычным дополнительным ассигнованиям в связи с бюджетом на 2023 г.», – говорится на сайте правительства.

Ранее финансовый комитет сената США обвинил швейцарский Credit Suisse в оказании помощи американцам, которые уклоняются от уплаты налогов. Комитетом было выявлено 23 счета, где скрывались деньги от налоговой, общая их сумма составила более $700 млн.

Что ждет Credit Suisse после слияния с UBS

UBS предстоит еще несколько лет реструктурировать и интегрировать бизнес банка

В 2022 г. Credit Suisse объявил о дополнительной эмиссии на около $4 млрд. Тогда же холдинг S&P понизил кредитный рейтинг Credit Suisse Group с BBB до BBB-. В ноябре банк рассказал о реструктуризации своего бизнеса – избавлении от проблемных активов, массовом увольнении персонала и сосредоточении на управлении активами богатых клиентов. В середине марта этого года финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse банку UBS. Сумма сделки составляет 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

10 марта произошел крах американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место среди крупнейших банков США. Западные СМИ отмечали, что его крах стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. По оценке FDIC, ущерб от краха SVB составил примерно $20 млрд, точная сумма будет названа по завершении конкурсного производства. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного – в агентстве ожидают роста ставки ФРС и допускают, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

23 марта Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил об убытках в около полумиллиарда евро за прошедший 2022 г. Также нидерландскому Центробанку пришлось изъять 460 млн евро из ранее созданных буферов, из-за чего теперь он не сможет выплачивать дивиденды государству. Из отчета DNB следует, что банк может получить убыток в 3 млрд евро уже в этом году, а негативная динамика может сохраниться и после 2023 г.

На следующий день, 24 марта, несмотря на падение акций Deutsche Bank на 15% (что стало самым большим падением с марта 2020 г.), канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что повода думать о необходимости оказания помощи немецкому банку нет. По его словам, Deutsche Bank является «прибыльным банком». Тогда же он отметил, что европейская банковская система находится в стабильном и надежном состоянии.

Ранее по теме: История падения глобального финансового гиганта Credit Suissе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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