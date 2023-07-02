Швейцария начала расследование в отношении экс-главы Credit Suisse
Финансовый регулятор Швейцарии (Finma) проводит расследование в отношении бывшего генерального директора банка Credit Suisse Томаса Готтштейна с целью определить его роль в банкротстве британского финтех-стартапа Greensill Capital. Об этом со ссылкой на газету SonntagsBlick пишет Bloomberg.
Finma инициировал исполнительное производство в отношении четырех неназванных бывших сотрудников Credit Suisse. Это произошло после того, как в феврале регулятор пришел к выводу, что кредитор «серьезно нарушил» свои обязательства по управлению рисками в деле финансирования цепочки поставок Greensill Capital. По данным источников газеты, Готтштейн также входит в число находящихся под следствием должностных лиц Credit Suisse.
«Ведомости» ранее писали, что Credit Suisse активно рекомендовал своим клиентам инвестировать в Greensill Capital и заверял, что облигации стартапа – это низкорискованные бумаги. Банк не только потерял свои инвестиции – некоторые клиенты подали в суд, и, по подсчетам Reuters, к началу октября 2022 г. банк компенсировал им около $6,8 млрд. После краха Greensill, как отмечает Bloomberg, швейцарский банк поручил провести расследование, однако в феврале 2022 г. объявил, что не планирует публиковать отчет. Credit Suisse до сих пор пытается вернуть деньги инвесторов в фонды и ведет связанные с этим «юридические баталии».
По данным агентства, крах Greensill Capital в марте 2021 г. привел к тому, что Credit Suisse заморозил и свернул группу фондов на $10 млрд, которые швейцарский банк предлагал клиентам в качестве безопасных инвестиций.
16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.
12 июня UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».