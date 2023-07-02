Швейцария начала расследование в отношении экс-главы Credit Suisse

«Ведомости» ранее писали, что Credit Suisse активно рекомендовал своим клиентам инвестировать в Greensill Capital и заверял, что облигации стартапа – это низкорискованные бумаги. Банк не только потерял свои инвестиции – некоторые клиенты подали в суд, и, по подсчетам Reuters, к началу октября 2022 г. банк компенсировал им около $6,8 млрд. После краха Greensill, как отмечает Bloomberg, швейцарский банк поручил провести расследование, однако в феврале 2022 г. объявил, что не планирует публиковать отчет. Credit Suisse до сих пор пытается вернуть деньги инвесторов в фонды и ведет связанные с этим «юридические баталии».