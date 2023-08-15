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Финансы

В Fitch предупредили о возможном понижении рейтингов десятков банков США

Ведомости

Агентство Fitch может оказаться вынуждено понизить рейтинги десятков американских банков, включая и JPMorgan. Об этом заявил аналитик Fitch Крис Вулф в интервью CNBC.

В июне агентство уже снизило рейтинг «операционной среды» банковской сферы США с AA до AA- из-за давления на кредитный рейтинг страны, пробелов в регулировании отрасли, выявленных в результате мартовских банкротств региональных банков, а также неопределенности по части процентных ставок.

Очередное потенциальное снижение рейтинга сферы до A+ приведет к тому, что агентство будет вынуждено пересмотреть рейтинги более 70 американских банков. Рейтинги крупнейших по объему активов JPMorgan и Bank of America в этом случае будут снижены с AA- до A+, пояснил Вулф. Аналитик при этом отказался рассуждать о возможных сроках понижения рейтинга и последствиях этого шага для некоторых более слабых кредиторов.

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10 августа агентство Moody's снизило рейтинги 10 малых и средних банков США на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial. Moody's также предупредило, что кредитоспособность сектора, вероятно, будет проверена рисками финансирования и снижением прибыльности.

1 августа Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Агентство аргументировало свое решение ожидаемым фискальным ухудшением в течение следующих трех лет, а также стандартов управления в США из-за постоянных политических противостояний по лимиту госдолга и его растущим бременем. Белый дом вместе с минфином страны раскритиковали решение Fitch. Министр финансов Джанет Йеллен назвала понижение рейтинга «произвольным» и «устаревшим», отметив, что экономика демонстрирует признаки устойчивости, а лимит долга был снят. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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