В Fitch предупредили о возможном понижении рейтингов десятков банков США
Агентство Fitch может оказаться вынуждено понизить рейтинги десятков американских банков, включая и JPMorgan. Об этом заявил аналитик Fitch Крис Вулф в интервью CNBC.
В июне агентство уже снизило рейтинг «операционной среды» банковской сферы США с AA до AA- из-за давления на кредитный рейтинг страны, пробелов в регулировании отрасли, выявленных в результате мартовских банкротств региональных банков, а также неопределенности по части процентных ставок.
Очередное потенциальное снижение рейтинга сферы до A+ приведет к тому, что агентство будет вынуждено пересмотреть рейтинги более 70 американских банков. Рейтинги крупнейших по объему активов JPMorgan и Bank of America в этом случае будут снижены с AA- до A+, пояснил Вулф. Аналитик при этом отказался рассуждать о возможных сроках понижения рейтинга и последствиях этого шага для некоторых более слабых кредиторов.
10 августа агентство Moody's снизило рейтинги 10 малых и средних банков США на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial. Moody's также предупредило, что кредитоспособность сектора, вероятно, будет проверена рисками финансирования и снижением прибыльности.
1 августа Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Агентство аргументировало свое решение ожидаемым фискальным ухудшением в течение следующих трех лет, а также стандартов управления в США из-за постоянных политических противостояний по лимиту госдолга и его растущим бременем. Белый дом вместе с минфином страны раскритиковали решение Fitch. Министр финансов Джанет Йеллен назвала понижение рейтинга «произвольным» и «устаревшим», отметив, что экономика демонстрирует признаки устойчивости, а лимит долга был снят.