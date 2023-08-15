В Fitch предупредили о возможном понижении рейтингов десятков банков США

Очередное потенциальное снижение рейтинга сферы до A+ приведет к тому, что агентство будет вынуждено пересмотреть рейтинги более 70 американских банков. Рейтинги крупнейших по объему активов JPMorgan и Bank of America в этом случае будут снижены с AA- до A+, пояснил Вулф. Аналитик при этом отказался рассуждать о возможных сроках понижения рейтинга и последствиях этого шага для некоторых более слабых кредиторов.