Курс доллара упал ниже 95 рублей

Рубль отреагировал на повышение ставки умеренным укреплением: в моменте доллар снизился до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта вновь перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро – 108,54 руб. и 103,75 руб.