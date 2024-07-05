Сбербанк ожидает 1,5 млн ипотечных сделок в 2024 году
Сбербанк ожидает, что в 2024 г. на ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем – июнем этого года», – уточнил он (цитата по ТАСС).
По его словам, во втором полугодии произойдут значительные изменения в распределении по ипотечным программам. Доля льготных программ в общем объеме выдач составит 56-58%, что на 16 п.п ниже значений первого полугодия.
Царев обратил внимание, что за время действия программы «Господдержка» Сбербанк выдал более 900 000 кредитов на сумму около 3 трлн руб.
В июне «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ подсчитали, что перед сворачиванием массовой программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля граждане активно пытаются оформить кредиты: с 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок. Для сравнения: год назад за две декады мая к банкам поступило 72 833 заявки, а за тот же период в июне – 79 686 заявок.
С 1 по 20 июня банки выдали 29 549 льготных кредитов на общую сумму около 126,8 млрд руб. За тот же срок в мае выданных кредитов было меньше на 55% по количеству и на 57% по объему – 19 018 ссуд на 80,65 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага – в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.