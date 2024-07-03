Греф предрек несколько лет «болезни» после отмены массовой льготной ипотеки

Греф предрек несколько лет «болезни» после отмены массовой льготной ипотекиДоступность жилья продолжит снижаться, прогнозирует глава Сбербанка
После окончания с июля массовой льготной ипотечной программы рынок «поболеет пару лет», а затем придет в нормальное равновесное состояние, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России. «Болеть будем все вместе», – отметил глава «Сбера». По его словам, доступность жилья продолжит снижаться, тяжело от этого будет и девелоперам, и банкам.
Подобного рода программы Греф сравнил с любыми «программами стимулирования организма». «Если ты выпил что-то такое, пробежал стометровку, после этого желательно прекращать этот прием, иначе потом все очень дорого обойдется. И на этот забег стимулирование дорогое, а уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалистов из всей этой истории. К ипотеке это абсолютно применимо», – констатировал он.
Привести «экономический организм» в равновесие крайне необходимо, подчеркнул предправления Сбербанка.
При этом Греф не думает, что у отмены льготной программы будут какие-то очень драматические последствия, хотя выход из нее и затянули. В июле возможно резкое снижение темпов выдачи ипотеки по отношению к показателям июня, потому что тогда граждане старались получить субсидированную ипотеку, чтобы «попасть в последний вагон», сказал он журналистам в кулуарах. Но на рынке еще остались точечные программы, в том числе семейная ипотека, напомнил банкир.
Нынешний опыт с массовой льготной ипотекой показал, что такие программы не всегда эффективны, отметил Греф. За время ее действия доступность жилья упала примерно на 10%, а на этих субсидиях смогли заработать только девелоперы, в то время как у банков маржа «сильно скукожилась», пожаловался он.
Массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой была запущена весной 2020 г. и завершилась 1 июля этого года. Власти планировали трансформировать ее и сделать более адресной, направленной на наиболее нуждающиеся в жилье слои населения. Центробанк не раз выступал за сворачивание программы из-за того, что она разогрела цены на жилье на первичном рынке, а разница с ценами на вторичном превышает 40%. За все время действия программы банки выдали более 1,5 млн льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 5,9 трлн руб., следует из данных Дом.РФ.
В мае доля льготной ипотеки составила 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач жилищных кредитов – банки выдали 75 380 кредитов на сумму 401,6 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро. В апреле доля субсидируемых программ составляла 56% от общего количества и 69% от общего объема выдач.