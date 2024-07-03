Греф предрек несколько лет «болезни» после отмены массовой льготной ипотеки

Массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой была запущена весной 2020 г. и завершилась 1 июля этого года. Власти планировали трансформировать ее и сделать более адресной, направленной на наиболее нуждающиеся в жилье слои населения. Центробанк не раз выступал за сворачивание программы из-за того, что она разогрела цены на жилье на первичном рынке, а разница с ценами на вторичном превышает 40%. За все время действия программы банки выдали более 1,5 млн льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 5,9 трлн руб., следует из данных Дом.РФ.