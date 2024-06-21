Сбербанк останавливает прием новых заявок на льготную ипотеку

Массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой запущена весной 2020 г., неоднократно продлевалась и сейчас выдается по ставке 8%. С момента запуска Сбербанк выдал 868 200 кредитов на сумму около 3 трлн руб. Программа завершается 1 июля, но власти планировали сделать ее адресной, направленной на более нуждающиеся в жилье слои населения. Центробанк не раз выступал за сворачивание программы из-за того, что она разогрела стоимость жилья на первичном рынке, а разница с ценами на вторичном превышает 40%.