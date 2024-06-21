Сбербанк останавливает прием новых заявок на льготную ипотеку

Сбербанк останавливает прием новых заявок на льготную ипотекуПо другой программе – для IT-специалистов – банк пока не выдает новые кредиты
Сбербанк меняет правила работы двух льготных программ ипотеки – массовой под 8% и для IT-специалистов, сообщил представитель кредитной организации.
На льготную ипотеку под 8% Сбербанк с 21 июня закрывает прием заявок и запись на сделку, говорит его представитель. По договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, банк будет выдавать кредиты до 24 июня.
Сбербанк максимально долго не ограничивал условия работы по массовой льготной ипотеке, но в связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля, объясняет представитель «Сбера».
По программе для IT-специалистов банк продолжит принимать заявки, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. «Сбер» возобновит выдачи при выделении нового, говорит представитель банка. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме.
Массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой запущена весной 2020 г., неоднократно продлевалась и сейчас выдается по ставке 8%. С момента запуска Сбербанк выдал 868 200 кредитов на сумму около 3 трлн руб. Программа завершается 1 июля, но власти планировали сделать ее адресной, направленной на более нуждающиеся в жилье слои населения. Центробанк не раз выступал за сворачивание программы из-за того, что она разогрела стоимость жилья на первичном рынке, а разница с ценами на вторичном превышает 40%.
Некоторые крупные банки закрыли прием заявок и выдачи по льготной ипотеке до официального окончания программы. Промсвязьбанк завершил прием заявок 17 июня, также оформление приостановлено в Россельхозбанке и банке «Ак Барс». Предложения оформить льготную ипотеку пропали с сайтов Альфа-банка, Райффайзенбанка, «Юникредит банка», МТС-банка и «Почта банка».
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. и должна завершиться 31 декабря 2024 г. По действующим условиям ставка льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от общей стоимости жилья.
Российские банки на протяжение последнего года не раз приостанавливали выдачу новых кредитов в рамках IT-ипотеки из-за исчерпания лимита, который затем увеличивали власти. С 17 июня временно остановил выдачи по этой причине ВТБ. Теперь кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных кредитов для сотрудников сферы IT, писали ранее «Ведомости». В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга.