ЦБ обсуждает идею присвоения некредитного рейтинга качества финансовым продуктам

«Идея состоит в том, что в рамках понятной процедуры рейтинговой оценки оценивается не кредитное качество, не кредитные риски, а качество продукта, качество обслуживания, которое формирует некий совокупный некредитный рейтинг», – сказал Мамута во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России.