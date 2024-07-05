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ЦБ обсуждает идею присвоения некредитного рейтинга качества финансовым продуктам

Ведомости

Банк России предложил участникам рынка обсудить введение некредитного рейтинга, который бы показывал качество финансовых продуктов и обслуживания клиентов. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

«Идея состоит в том, что в рамках понятной процедуры рейтинговой оценки оценивается не кредитное качество, не кредитные риски, а качество продукта, качество обслуживания, которое формирует некий совокупный некредитный рейтинг», – сказал Мамута во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

Преимущества и недостатки инструмента еще предстоит обсудить с участниками рынка, но в международной практике он уже показал свою пользу, отметил представитель регулятора. Ожидается, что такая мера поможет стимулировать организации к соблюдению прав потребителей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 3–5 июля в Санкт-Петербурге. В кулуарах мероприятия зампред ЦБ Филипп Габуния рассказал журналистам, что Банк России изучает введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров. 4 июля с идеей урегулировать деятельность инвестблогеров выступил замминистра финансов Иван Чебесков. Ведомство считает, что стоит рассмотреть возможность мягкого регламентирования, начав с рекомендательных стандартов, возможно, на базе саморегулируемой организации, пояснил чиновник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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