ЦБ обсуждает идею присвоения некредитного рейтинга качества финансовым продуктам
Банк России предложил участникам рынка обсудить введение некредитного рейтинга, который бы показывал качество финансовых продуктов и обслуживания клиентов. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.
«Идея состоит в том, что в рамках понятной процедуры рейтинговой оценки оценивается не кредитное качество, не кредитные риски, а качество продукта, качество обслуживания, которое формирует некий совокупный некредитный рейтинг», – сказал Мамута во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
Преимущества и недостатки инструмента еще предстоит обсудить с участниками рынка, но в международной практике он уже показал свою пользу, отметил представитель регулятора. Ожидается, что такая мера поможет стимулировать организации к соблюдению прав потребителей.
Финансовый конгресс Банка России проходит 3–5 июля в Санкт-Петербурге. В кулуарах мероприятия зампред ЦБ Филипп Габуния рассказал журналистам, что Банк России изучает введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров. 4 июля с идеей урегулировать деятельность инвестблогеров выступил замминистра финансов Иван Чебесков. Ведомство считает, что стоит рассмотреть возможность мягкого регламентирования, начав с рекомендательных стандартов, возможно, на базе саморегулируемой организации, пояснил чиновник.