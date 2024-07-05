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/ Инвестиции

Банк России разрабатывает меры воздействия на инвестблогеров

Сейчас возможности влияния на них ограничены
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России изучает введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров, рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса. «Вопрос того, как у нас подается информации для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, это, действительно, находится в фокусе нашего внимания», – сообщил зампред.

По его словам, эта тема требует осмысления и принятия мер, которые были бы не декларативными, а реальными. Центробанк сейчас разрабатывает такие меры, резюмировал Габуния.

Также в ЦБ прокомментировали случаи, когда блогеры, аффилированные с той или иной инвесткомпанией, рекламируют ее продукты. По словам Габунии, Банк России реагирует только тогда, когда возможно реально доказать, что фигурант предпринимал действия, имея определенную информацию и манипулируя ей. «Если аффилированный или нет [блогер] начинает говорить неправду, ситуация требует разбирательства», – констатировал он.

4 июля с идеей регламентировать деятельность инвестблогеров выступил замминистра финансов Иван Чебесков. Ведомство считает, что стоит рассмотреть возможность мягкого регулирования, начав с введения рекомендательных стандартов, возможно, на базе саморегулируемой организации (СРО), пояснил чиновник.

Сейчас на рынке нет четкой модели поведения, например, не все блогеры указывают, что сообщение не является инвестиционной рекомендацией, но определенные стандарты общения с подписчиками в публичных каналах должны быть, к примеру, стоит сообщать о рисках и не давать обещаний по доходности, подчеркнул Чебесков.

Первоначально стандарты должны носить рекомендательный характер, считают в Минфине. «Потом уже [надо] смотреть, как мягкое регулирование вводить. У этих людей – администраторов Telegram-каналов и блогеров – огромная ответственность за деньги людей, которым они что-то рекомендуют», — резюмировал он.

С 18 мая действует обновленная редакция базового стандарта совершения операций инвестиционным советником, которая дает новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР), отметила в разговоре с «Ведомостями» первый вице-президент НАУФОР, председатель комитета по базовым стандартам по деятельности инвестсоветников при Банке России Екатерина Андреева.

Новая редакция исключает условие предоставления адресной информации клиентам, заключившим договор с консультантом, это значительно расширяет аудиторию, которой может быть предоставлена информация, подпадающая под признаки ИИР, объясняет Андреева. Также в новом документе усилена роль дисклеймера «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», он в том числе должен исключать восприятие любой информации в качестве ИИР в неясных и пограничных случаях, отметила она.

Наконец, новое определение ИИР решает проблему распространения в соцсетях информации, которая до смешения похожа на такие рекомендации, добавила Андреева: теперь появились основания привлечь финансовых блогеров и других лиц к ответственности за некорректные коммуникации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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