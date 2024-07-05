Банк России разрабатывает меры воздействия на инвестблогеров

Банк России изучает введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров, рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса. «Вопрос того, как у нас подается информации для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, это, действительно, находится в фокусе нашего внимания», – сообщил зампред.