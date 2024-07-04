ЦБ и Минфин предложили ввести «мягкое регулирование» инвестблогеров
Минфин считает, что рынку нужно обсудить возможность введения «мягкого регулирования» инвестиционных блогеров. Для начала, можно разработать рекомендательные стандарты, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России замминистра финансов Иван Чебесков.
Необходимость введения регулирования деятельности инвестблогеров связана с тем, что одни в постах называют свое мнение инвестиционной рекомендацией, другие – нет. Чебесков отметил, что рекомендательные стандарты для инвестблогеров могут быть разработаны на базе саморегулируемой организации (СРО).
«Мне кажется, должны быть определенные критерии, стандарты, по которым ты вообще общаешься (с аудиторией – “Ведомости). Если, условно, у тебя десять человек в Telegram-канале и он публичный – туда могут добавляться другие. Должны быть определенные критерии, по которым ты должен информацию давать: сообщать о рисках, ты не можешь давать обещания по доходности и т.д.», – уточнил Чебесков (цитата по Frank Media).
По мнению замминистра, в стандартах нужно прописать «какие-то базовые вещи», которые изначально будут рекомендациями и покажут, как именно в будущем нужно будет вводить регулирование. Идею в ходе конгресса поддержал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Мамута напомнил о вступлении в силу нового стандарта инвестиционного консультирования, в котором уточняется понятие инвестрекомендаций. Те, кто уже сейчас дают инвестрекомендации без статуса инвестсоветника и включения в реестр, считаются лицами, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность, подчеркнул он. За такое нарушение может быть назначена не только административная, но и уголовная ответственность, добавил топ-менеджер ЦБ. Он считает, что сейчас нужно научиться пользоваться этими нормами и понять, что делать с Telegram-каналами, поскольку большая их часть анонимна, и имена администраторов неизвестны.
Новое определение индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) Банк России утвердил в ноябре 2023 г. Теперь ИИР считается информация, в которой содержится указание на то, что она предоставляется в соответствии с инвестиционным профилем клиента: финансовый инструмент подходит под цели инвестора, допустимые для него риски и желаемую доходность. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией также считается информация, напрямую сообщающая об этом клиенту.