ЦБ и Минфин предложили ввести «мягкое регулирование» инвестблогеров

Мамута напомнил о вступлении в силу нового стандарта инвестиционного консультирования, в котором уточняется понятие инвестрекомендаций. Те, кто уже сейчас дают инвестрекомендации без статуса инвестсоветника и включения в реестр, считаются лицами, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность, подчеркнул он. За такое нарушение может быть назначена не только административная, но и уголовная ответственность, добавил топ-менеджер ЦБ. Он считает, что сейчас нужно научиться пользоваться этими нормами и понять, что делать с Telegram-каналами, поскольку большая их часть анонимна, и имена администраторов неизвестны.