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ЦБ и Минфин предложили ввести «мягкое регулирование» инвестблогеров

Ведомости

Минфин считает, что рынку нужно обсудить возможность введения «мягкого регулирования» инвестиционных блогеров. Для начала, можно разработать рекомендательные стандарты, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России замминистра финансов Иван Чебесков.

Необходимость введения регулирования деятельности инвестблогеров связана с тем, что одни в постах называют свое мнение инвестиционной рекомендацией, другие – нет. Чебесков отметил, что рекомендательные стандарты для инвестблогеров могут быть разработаны на базе саморегулируемой организации (СРО). 

«Мне кажется, должны быть определенные критерии, стандарты, по которым ты вообще общаешься (с аудиторией – “Ведомости). Если, условно, у тебя десять человек в Telegram-канале и он публичный – туда могут добавляться другие. Должны быть определенные критерии, по которым ты должен информацию давать: сообщать о рисках, ты не можешь давать обещания по доходности и т.д.», – уточнил Чебесков (цитата по Frank Media).

По мнению замминистра, в стандартах нужно прописать «какие-то базовые вещи», которые изначально будут рекомендациями и покажут, как именно в будущем нужно будет вводить регулирование. Идею в ходе конгресса поддержал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. 

Мамута напомнил о вступлении в силу нового стандарта инвестиционного консультирования, в котором уточняется понятие инвестрекомендаций. Те, кто уже сейчас дают инвестрекомендации без статуса инвестсоветника и включения в реестр, считаются лицами, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность, подчеркнул он. За такое нарушение может быть назначена не только административная, но и уголовная ответственность, добавил топ-менеджер ЦБ. Он считает, что сейчас нужно научиться пользоваться этими нормами и понять, что делать с Telegram-каналами, поскольку большая их часть анонимна, и имена администраторов неизвестны.

Новое определение индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) Банк России утвердил в ноябре 2023 г. Теперь ИИР считается информация, в которой содержится указание на то, что она предоставляется в соответствии с инвестиционным профилем клиента: финансовый инструмент подходит под цели инвестора, допустимые для него риски и желаемую доходность. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией также считается информация, напрямую сообщающая об этом клиенту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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