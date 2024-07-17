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Минфин разместил выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей

Ведомости

Минфин России разместил на аукционе выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 16 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства.  

На аукционе размещения ОФЗ-ПК выпуска № 29025 с погашением 12 августа 2037 г. были проданы бумаги на 16 млрд руб. Выручка от аукциона составила 15,789 млрд руб. Средневзвешенная цена была установлена на уровне 96,5200% от номинала.

Кроме того, 17 июля был признан несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26246RMFS. Министерство приняло такое решение «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

15 июля сообщалось, что ценовой индекс государственных облигаций RGBI снизился до минимумов I квартала 2022 г. и достиг уровня закрытия основной сессии торгов в день начала спецоперации. 24 февраля 2022 г. на закрытии основной сессии торгов бенчмарк составлял 104,3 п.

9 июля аналитики брокера «БКС мир инвестиций» в стратегии по облигациям прогнозировали, что за год индекс гособлигаций может увеличиться на 27% до 134,06 пункта к текущему уровню. Рост длинных облигаций на горизонте года предположительно достигнет 36%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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