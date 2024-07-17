Минфин разместил выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей

9 июля аналитики брокера «БКС мир инвестиций» в стратегии по облигациям прогнозировали, что за год индекс гособлигаций может увеличиться на 27% до 134,06 пункта к текущему уровню. Рост длинных облигаций на горизонте года предположительно достигнет 36%.