Минфин разместил выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 16 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства.
На аукционе размещения ОФЗ-ПК выпуска № 29025 с погашением 12 августа 2037 г. были проданы бумаги на 16 млрд руб. Выручка от аукциона составила 15,789 млрд руб. Средневзвешенная цена была установлена на уровне 96,5200% от номинала.
Кроме того, 17 июля был признан несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26246RMFS. Министерство приняло такое решение «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».
15 июля сообщалось, что ценовой индекс государственных облигаций RGBI снизился до минимумов I квартала 2022 г. и достиг уровня закрытия основной сессии торгов в день начала спецоперации. 24 февраля 2022 г. на закрытии основной сессии торгов бенчмарк составлял 104,3 п.
9 июля аналитики брокера «БКС мир инвестиций» в стратегии по облигациям прогнозировали, что за год индекс гособлигаций может увеличиться на 27% до 134,06 пункта к текущему уровню. Рост длинных облигаций на горизонте года предположительно достигнет 36%.