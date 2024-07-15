Индекс ОФЗ снизился до уровня закрытия торгов в день начала спецоперации
Ценовой индекс государственных облигаций RGBI снизился до минимумов I квартала 2022 г. и достиг уровня закрытия основной сессии торгов в день начала спецоперации. 24 февраля 2022 г. на закрытии основной сессии торгов бенчмарк составил 104,3 п.
В 18:03 мск индекс RGBI опустился до минимума дня в 104,2 пункта и уменьшился к закрытию предыдущего дня на 0,66%. С начала года бенчмарк потерял 13,91%.
Минимального значения в 2022 г. индекс ОФЗ достигал 21 марта. В этот день на закрытии основной сессии торгов он снизился до 102,45 п.
Впервые с I квартала 2022 г. индекс гособлигаций опустился ниже 110 п. 24 мая. На закрытии основной торговой сессии бенчмарк сохранил минимальное за день значение – 109,47 п.