Индекс гособлигаций RGBI впервые с весны 2022 года опустился ниже 110 пунктов

В случае если ЦБ удастся справиться с инфляцией и снизить ключевую ставку, доходности гособлигаций уменьшатся, отметила аналитик. Сейчас банки являются основными владельцами госдолга: по данным ЦБ, на конец 2023 г. их доля среди держателей ОФЗ составляет 59%. Еще 12% гособлигаций принадлежат нерезидентам, 10% – НПФ, 7% – другим финансовым структурам, по 4% – страховщикам и физлицам, 2% – инвестфондам и по 1% – нефинансовым организациям и госсектору.