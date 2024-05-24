Индекс гособлигаций RGBI впервые с весны 2022 года опустился ниже 110 пунктов
Ценовой индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже отметки 110 пунктов впервые с весны 2022 г. Минимальное за день значение бенчмарка составило 109,7 п. – на 0,4% ниже закрытия основной торговой сессии предыдущего дня.
К 14:12 мск индекс RGBI остался в значении дневного минимума. С начала года он сократился на 9,4%. Ниже 110 п. бенчмарк в последний раз находился 29 марта 2022 г. – на закрытии торгов он составил 109,4 п.
20 мая аналитик Альфа-банка Мария Радченко предположила в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости», что сильное влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга. Сейчас кредитные организации, активно покупающие бонды на аукционах Минфина, формируют базу для будущих доходов.
В случае если ЦБ удастся справиться с инфляцией и снизить ключевую ставку, доходности гособлигаций уменьшатся, отметила аналитик. Сейчас банки являются основными владельцами госдолга: по данным ЦБ, на конец 2023 г. их доля среди держателей ОФЗ составляет 59%. Еще 12% гособлигаций принадлежат нерезидентам, 10% – НПФ, 7% – другим финансовым структурам, по 4% – страховщикам и физлицам, 2% – инвестфондам и по 1% – нефинансовым организациям и госсектору.