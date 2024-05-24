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Индекс гособлигаций RGBI впервые с весны 2022 года опустился ниже 110 пунктов

Ведомости

Ценовой индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже отметки 110 пунктов впервые с весны 2022 г. Минимальное за день значение бенчмарка составило 109,7 п. – на 0,4% ниже закрытия основной торговой сессии предыдущего дня.

К 14:12 мск индекс RGBI остался в значении дневного минимума. С начала года он сократился на 9,4%. Ниже 110 п. бенчмарк в последний раз находился 29 марта 2022 г. – на закрытии торгов он составил 109,4 п. 

20 мая аналитик Альфа-банка Мария Радченко предположила в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости», что сильное влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга. Сейчас кредитные организации, активно покупающие бонды на аукционах Минфина, формируют базу для будущих доходов.

В случае если ЦБ удастся справиться с инфляцией и снизить ключевую ставку, доходности гособлигаций уменьшатся, отметила аналитик. Сейчас банки являются основными владельцами госдолга: по данным ЦБ, на конец 2023 г. их доля среди держателей ОФЗ составляет 59%. Еще 12% гособлигаций принадлежат нерезидентам, 10% – НПФ, 7% – другим финансовым структурам, по 4% – страховщикам и физлицам, 2% – инвестфондам и по 1% – нефинансовым организациям и госсектору. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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