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Брокер БКС: индекс ОФЗ может вырасти на 27% за год

Ведомости

За год индекс гособлигаций может увеличиться на 27% – до 134,06 пункта к текущему уровню. Рост длинных облигаций на горизонте года предположительно достигнет 36%, прогнозируют аналитики брокера «БКС мир инвестиций» в стратегии по облигациям.

Индекс ОФЗ к 15:17 мск составил 105,54 пункта. Он сократился на 0,01% с закрытия основной сессии торгов 8 июля. С начала года бенчмарк прибавил 15,91%.

Доходность индекса ОФЗ по итогам IV квартала 2024 г. может достичь 14,7% годовых, уточняется в стратегии БКС. В конце II квартала 2025 г. доходность составит 12,5% годовых, по итогам IV квартала следующего года – 11,1%, прогнозируют аналитики брокера БКС. По их подсчетам, при курсе 87 руб. за доллар валютные облигации принесут до 31% за год в рублях. На 9 июля официальный курс американской валюты Банка России составляет 88,2 руб. 

26 декабря аналитики брокера БКС прогнозировали доходность индекса ОФЗ по итогам 2024 г. на уровне 17%. По длинным облигациям в тот момент на том же горизонте они ожидали доходность в пределах 25%, по флоатерам (облигациям с плавающим купоном) – 15%. Доходность корпоративных облигаций по итогам 2024 г. со сроком погашения от двух до трех лет они ожидали в размере 20-25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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