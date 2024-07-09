Брокер БКС: индекс ОФЗ может вырасти на 27% за год
За год индекс гособлигаций может увеличиться на 27% – до 134,06 пункта к текущему уровню. Рост длинных облигаций на горизонте года предположительно достигнет 36%, прогнозируют аналитики брокера «БКС мир инвестиций» в стратегии по облигациям.
Индекс ОФЗ к 15:17 мск составил 105,54 пункта. Он сократился на 0,01% с закрытия основной сессии торгов 8 июля. С начала года бенчмарк прибавил 15,91%.
Доходность индекса ОФЗ по итогам IV квартала 2024 г. может достичь 14,7% годовых, уточняется в стратегии БКС. В конце II квартала 2025 г. доходность составит 12,5% годовых, по итогам IV квартала следующего года – 11,1%, прогнозируют аналитики брокера БКС. По их подсчетам, при курсе 87 руб. за доллар валютные облигации принесут до 31% за год в рублях. На 9 июля официальный курс американской валюты Банка России составляет 88,2 руб.
26 декабря аналитики брокера БКС прогнозировали доходность индекса ОФЗ по итогам 2024 г. на уровне 17%. По длинным облигациям в тот момент на том же горизонте они ожидали доходность в пределах 25%, по флоатерам (облигациям с плавающим купоном) – 15%. Доходность корпоративных облигаций по итогам 2024 г. со сроком погашения от двух до трех лет они ожидали в размере 20-25%.