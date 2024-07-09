Брокер БКС: индекс ОФЗ может вырасти на 27% за год

26 декабря аналитики брокера БКС прогнозировали доходность индекса ОФЗ по итогам 2024 г. на уровне 17%. По длинным облигациям в тот момент на том же горизонте они ожидали доходность в пределах 25%, по флоатерам (облигациям с плавающим купоном) – 15%. Доходность корпоративных облигаций по итогам 2024 г. со сроком погашения от двух до трех лет они ожидали в размере 20-25%.