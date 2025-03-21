ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября
Центральный банк России продлил ограничения для физических лиц на перевод средств за рубеж с 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю.
Физлица-нерезиденты, работающие в России, смогут перевести за рубеж средства в размере зарплаты. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в стране физлиц-нерезидентов из недружественных государств.
Банки из недружественных стран смогут осуществлять переводы средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках. Такие счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных кредитных организациях, указали в регуляторе.
В марте 2022 г. ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. За границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит был увеличен до $10 000, уже в мае физические лица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня регулятор ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.