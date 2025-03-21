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ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября

Ведомости

Центральный банк России продлил ограничения для физических лиц на перевод средств за рубеж с 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю.

Физлица-нерезиденты, работающие в России, смогут перевести за рубеж средства в размере зарплаты. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в стране физлиц-нерезидентов из недружественных государств.

Банки из недружественных стран смогут осуществлять переводы средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках. Такие счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных кредитных организациях, указали в регуляторе.

В марте 2022 г. ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. За границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит был увеличен до $10 000, уже в мае физические лица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня регулятор ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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