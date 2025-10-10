Оператор Т2 собирается запустить собственную платежную карту
Оператор мобильной связи Т2 планирует в начале 2026 г. запустить собственную платежную карту. Об этом рассказала директор по развитию финансовых и инновационных сервисов компании Елизавета Гусева на «Финополисе».
Платежная карта будет работать на базе BaaS-решения от финтех-компании Paygine, которая предоставит свою банковскую инфраструктуру. Оператор займется проработкой клиентских сценариев и фронт-работы, Paygine возьмет на себя обязательства по технической реализации и запуску карты в контуре мобильного приложения оператора.
«Когда пользователь будет переводить деньги по СБП, будет отображаться Т2 Card. То есть, по сути, это такой же платежный инструмент, как обычная банковская карта, без пластика», – уточнила Гусева (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, в декабре в рамках пилотного проекта планируется опробовать карту среди сотрудников Т2, а в начале 2026 г. запустить ее для всех абонентов. В дальнейшем проект будет расширен за пределы абонентской базы оператора. Т2 также намерен запустить кешбэк и бонусную программу, которая будет действовать как накопительный счет. Сейчас оператор разрабатывает программу лояльности для пользователей карты.
Т2 работает в России с 2003 г. и оказывает услуги в 70 регионах страны. По итогам 2024 г. абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети T2 работают 25 виртуальных операторов с общей абонентской базой 12,8 млн абонентов.