Оператор Т2 собирается запустить собственную платежную карту

По ее словам, в декабре в рамках пилотного проекта планируется опробовать карту среди сотрудников Т2, а в начале 2026 г. запустить ее для всех абонентов. В дальнейшем проект будет расширен за пределы абонентской базы оператора. Т2 также намерен запустить кешбэк и бонусную программу, которая будет действовать как накопительный счет. Сейчас оператор разрабатывает программу лояльности для пользователей карты.