Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS222,6-0,07%CNY Бирж.10,914-0,23%IMOEX2 732,15-0,01%RTSI1 150,53-0,01%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,39-0,01%
Финансы

Средний размер POS-кредитов сократился на 3,5% в марте

Ведомости

Средний размер POS-кредитов в марте 2026 г. снизился на 3,5% относительно февраля и составил 64 200 руб. В годовом выражении он уменьшился на 1,8%. Это самое низкое значение данного показателя за год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных кредитов в марте зафиксирован в Москве (79 600 руб.), Московской области (75 400 руб.), Санкт-Петербурге (73 300 руб.), Ленинградской (69 800 руб.) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (67 600 руб.) областях. Наименьший показатель среднего чека кредитов выявлен в Саратовской (55 800 руб.), Воронежской (56 300 руб.), Волгоградской (57 200 руб.), Челябинской (58 100 руб.) и Оренбургской (58 600 руб.) областях.

Самое серьезное сокращение показателя за месяц продемонстрировали Дагестан (-25,2%), Северная Осетия – Алания (-10,7%), Удмуртия (-8,1%), Свердловская область (-5,9%) и Москва (-5,6%). При этом седний размер POS-кредитов вырос в Алтайском (+6,8%) и Пермском (+6,7%) краях, Омской (+6,1%), Ленинградской (+5,1%) и Нижегородской (+4,9%) областях.

12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные НБКИ писали, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – держится на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам упала на 1,1 п. п. до 81,8%, но в годовой динамике показала рост на 4,7 п. п. Впервые показатель превысил 80% в октябре 2025 г., достигнув 82,2%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь