Средний размер POS-кредитов сократился на 3,5% в марте

12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные НБКИ писали, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – держится на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам упала на 1,1 п. п. до 81,8%, но в годовой динамике показала рост на 4,7 п. п. Впервые показатель превысил 80% в октябре 2025 г., достигнув 82,2%.