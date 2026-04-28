Средний размер POS-кредитов сократился на 3,5% в марте
Средний размер POS-кредитов в марте 2026 г. снизился на 3,5% относительно февраля и составил 64 200 руб. В годовом выражении он уменьшился на 1,8%. Это самое низкое значение данного показателя за год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных кредитов в марте зафиксирован в Москве (79 600 руб.), Московской области (75 400 руб.), Санкт-Петербурге (73 300 руб.), Ленинградской (69 800 руб.) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (67 600 руб.) областях. Наименьший показатель среднего чека кредитов выявлен в Саратовской (55 800 руб.), Воронежской (56 300 руб.), Волгоградской (57 200 руб.), Челябинской (58 100 руб.) и Оренбургской (58 600 руб.) областях.
Самое серьезное сокращение показателя за месяц продемонстрировали Дагестан (-25,2%), Северная Осетия – Алания (-10,7%), Удмуртия (-8,1%), Свердловская область (-5,9%) и Москва (-5,6%). При этом седний размер POS-кредитов вырос в Алтайском (+6,8%) и Пермском (+6,7%) краях, Омской (+6,1%), Ленинградской (+5,1%) и Нижегородской (+4,9%) областях.
12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные НБКИ писали, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – держится на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам упала на 1,1 п. п. до 81,8%, но в годовой динамике показала рост на 4,7 п. п. Впервые показатель превысил 80% в октябре 2025 г., достигнув 82,2%.