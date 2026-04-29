Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в 2026 году

Россияне в январе установили 1,02 млн самозапретов на привлечение кредитов и займов, что на 30,7% меньше относительно декабря 2025 г., следовало из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В МФЦ в январе было установлено 123 400 самозапретов, что на 52,7% меньше, чем месяцем ранее, а через «Госуслуги» – 899 100 (-26%).