Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в 2026 году
Прогноз Сбербанка по росту кредитования физлиц в России в 2026 г. снижен с 9-11% до 5-8%. Это следует из презентации руководителя финансового блока банка Тараса Скворцова.
При этом, прогноз по росту корпоративных кредитов сохранен на 10-12%. Прогноз по росту депозитов юрлиц сохранен на 10-12% в 2026 г. Аналитики банка также сохранили прогноз по росту депозитов физических лиц на уровне 13-15%.
В начале апреля «РИА Новости» со ссылкой на статистику Банка России писало, что долги граждан России в виде кредитов и займов впервые в истории достигли 45 трлн руб. Ипотечные кредиты заняли в структуре показателя 48,1 или 21,7 трлн руб. Доля потребительских ссуд составила 29,7% (13,4 трлн руб.). На автокредиты пришлось 6,8% (3 трлн руб.).
Россияне в январе установили 1,02 млн самозапретов на привлечение кредитов и займов, что на 30,7% меньше относительно декабря 2025 г., следовало из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В МФЦ в январе было установлено 123 400 самозапретов, что на 52,7% меньше, чем месяцем ранее, а через «Госуслуги» – 899 100 (-26%).