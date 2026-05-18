Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,617-0,88%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке

Ведомости

С 18 мая ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотечной программе в паре с «Семейной ипотекой» на 0,5 п. п. Об этом сообщили в кредитной организации.

Условия действуют для кредитов от 13 млн руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 млн руб. в других регионах. Минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при сочетании с «Семейной ипотекой» и сумме кредита от 12,15 млн руб. в столичном регионе и от 6,15 млн руб. в других субъектах. По IT-ипотеке ставка составляет от 6,99% годовых.

ВТБ уже несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке в этом году: ставка снизилась на 3,8 п. п. при первом взносе до 50,1% и на 4,8 п. п. – при взносе более 50,1%. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что вслед за улучшением стандартной ипотеки банки активнее настраивают комбинированные программы. Это позволяет клиентам сократить ежемесячный платеж за счет льготной госпрограммы, не теряя в сумме кредита.

С 15 мая ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 п. п. Кроме того, банк улучшил условия для заемщиков, оформляющих крупные кредиты. Минимальная ставка на покупку жилья на первичном и вторичном рынках с учетом дисконтов теперь составляет 17,5% годовых. Размер дисконта для крупных кредитов увеличен до 0,5 п. п., а минимальный порог суммы снижен во всех субъектах страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте