ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке
С 18 мая ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотечной программе в паре с «Семейной ипотекой» на 0,5 п. п. Об этом сообщили в кредитной организации.
Условия действуют для кредитов от 13 млн руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 млн руб. в других регионах. Минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при сочетании с «Семейной ипотекой» и сумме кредита от 12,15 млн руб. в столичном регионе и от 6,15 млн руб. в других субъектах. По IT-ипотеке ставка составляет от 6,99% годовых.
ВТБ уже несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке в этом году: ставка снизилась на 3,8 п. п. при первом взносе до 50,1% и на 4,8 п. п. – при взносе более 50,1%. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что вслед за улучшением стандартной ипотеки банки активнее настраивают комбинированные программы. Это позволяет клиентам сократить ежемесячный платеж за счет льготной госпрограммы, не теряя в сумме кредита.
С 15 мая ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 п. п. Кроме того, банк улучшил условия для заемщиков, оформляющих крупные кредиты. Минимальная ставка на покупку жилья на первичном и вторичном рынках с учетом дисконтов теперь составляет 17,5% годовых. Размер дисконта для крупных кредитов увеличен до 0,5 п. п., а минимальный порог суммы снижен во всех субъектах страны.