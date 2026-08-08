Банки повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта
Средняя ставка по краткосрочным депозитам в крупнейших российских банках достигла максимального уровня за последние пять месяцев. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».
Ставки по вкладам на срок три месяца к 5 августа выросли до 13,76% годовых. Это самый высокий показатель с конца марта, когда средняя доходность достигала 13,81%. За последний месяц значение увеличилось на 0,25 п. п., несмотря на снижение ключевой ставки Банка России.
Рост затронул и более продолжительные депозиты. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев достигла 13,04% годовых, что является максимумом с конца апреля. Доходность по годовым вкладам поднялась до 12,37% – это наибольший показатель с конца марта. За месяц оба значения выросли на 0,12 п. п.
24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%. ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.
После объявления регулятором снижения ставки глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. «В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте», – сказала она.