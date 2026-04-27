Итоги торгов на Мосбирже 27 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 27 апреляИндекс Мосбиржи растерял рост прошлой недели и консолидировался на уровне пятницы
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 27 апреля, снизился на 0,02% до 2732,41 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,94% и составил 1150,64 пункта.
Лидерами роста стали привилегированные акции «Татнефти» (+1,27%), бумаги «Лукойла» (+1,21%), обыкновенные акции «Татнефти» (+1,08%), а также бумаги «Роснефти» (+0,86%) и «Ренессанс страхования» (+0,39%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ Group (-3,47%), «Алросы» (-2,8%), «Яндекса» (-2,78%), Positive Technologies (-2,68%) и ЮГК (-2,02%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 4 коп. до 10,94 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,81 руб. (-72 коп.). Официальный курс евро составил 87,88 руб. (-40 коп.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,89% до $101,99/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,7% до $96,95/барр.
Индекс Мосбиржи в результате падения пятницы потерял весь рост прошлой недели и в понедельник продолжает консолидироваться на уровне закрытия пятницы, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Значимых факторов для отскока она не видит, как и явного давления продаж. Рынок акций разочаровало решение (хотя оно совпало с консенсусом – ставку снизили на 50 б. п. до 14,5%. – «Ведомости») и риторика ЦБ и для возобновления покупательской активности нужны какие-то иные драйверы, например существенное улучшение на геополитическом фронте или же разворот валютных пар наверх, считает Рокотянская.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 28 апреля – 2715–2765 пунктов. Рынок уже может готовиться к майским праздникам, торговая активность тем самым может сокращаться, поясняет эксперт. При этом в негативном сценарии может произойти усиление коррекционной динамики и тогда прогноз по индексу Мосбиржи – 2690–2700 пунктов, добавляет Рокотянская.
В валютных парах ситуация аналогичная, отмечает аналитик: в пятницу они сильно потеряли на фоне решений ЦБ. Но технически сейчас котировки биржевой пары CNY/RUB находятся у нижней границы долгосрочного бокового диапазона и есть большая вероятность, что далее будет разворот наверх, добавляет она.
Прогноз БКС курсов валют на 28 апреля: по юаню аналитики ожидают диапазон 10,89–11,15 руб., по доллару – 74,68–76,14 руб.