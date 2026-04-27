Итоги торгов на Мосбирже 27 апреля

Индекс Мосбиржи в результате падения пятницы потерял весь рост прошлой недели и в понедельник продолжает консолидироваться на уровне закрытия пятницы, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Значимых факторов для отскока она не видит, как и явного давления продаж. Рынок акций разочаровало решение (хотя оно совпало с консенсусом – ставку снизили на 50 б. п. до 14,5%. – «Ведомости») и риторика ЦБ и для возобновления покупательской активности нужны какие-то иные драйверы, например существенное улучшение на геополитическом фронте или же разворот валютных пар наверх, считает Рокотянская.