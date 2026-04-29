Итоги торгов на Мосбирже 28 апреля

Во вторник российский рынок акций продолжил падение, все еще реагируя на заседание по ставке Банка России в минувшую пятницу, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее наблюдениям, основной вклад в это вносят тяжеловесные акции «Газпрома». При этом эксперт затрудняется точно сказать, почему именно в данных бумагах сконцентрировался сейчас негатив, – возможно, это связано с предстоящей публикацией отчетности по МСФО за 2025 г. У компании достаточно большой долг, поэтому высокая стоимость фондирования может давить на финансовые результаты, поясняет Рокотянская.