IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%
Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 28 апреля

Во вторник российский рынок акций продолжил падение, все еще реагируя на пятничное заседание ЦБ
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости

снизился во вторник

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 28 апреля, снизился на 1,31% до 2696,58 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 1,16% и составил 1137,27 пункта.

По итогам основных торгов на Московской бирже во вторник выросли только привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,33%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ Group (-4,05%), «Полюса» (-3,99%), Ozon (-3,88%), «Ростелекома» (-3,16%) и «Мосэнерго» (-2,73%).

Курс юаня на Московской бирже поднялся на 4 коп. до 10,98 руб. Курс доллара США Банк России установил на 29 апреля на отметке 74,69 руб. (-11 коп.). Официальный курс евро на среду – 87,59 руб. (-29 коп.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,14% до $103,87/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,12% до $99,38/барр.

Во вторник российский рынок акций продолжил падение, все еще реагируя на заседание по ставке Банка России в минувшую пятницу, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее наблюдениям, основной вклад в это вносят тяжеловесные акции «Газпрома». При этом эксперт затрудняется точно сказать, почему именно в данных бумагах сконцентрировался сейчас негатив, – возможно, это связано с предстоящей публикацией отчетности по МСФО за 2025 г. У компании достаточно большой долг, поэтому высокая стоимость фондирования может давить на финансовые результаты, поясняет Рокотянская.

Валютный фактор мог бы оказать поддержку рынку акций, так как сейчас рубль остается относительно крепким, считает эксперт. Но уже в мае на рынок с покупками вернется Минфин, что может стимулировать некоторый отскок валютных пар, отмечает она.

Текущая рабочая неделя короткая, поэтому в ближайшие дни торговая активность, скорее всего, пойдет на спад, рассуждает Рокотянская. 1–3 мая торги на Мосбирже будут проходить в режиме дополнительной торговой сессии выходного дня, напоминает она.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 29 апреля – 2690–2720 пунктов. Ожидания аналитиков по биржевому курсу юаня в среду – 10,89–11,15 руб., по курсу доллара – 74,68–76,14 руб.

